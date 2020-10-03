Ahmet Davutoğlu buna çok kızacak! Ahmet Hakan'dan olay Erdoğan çıkışı

Muhaliflerin gazına gelerek AK Parti'yi bölmek için Gelecek Partisi'ni kuran Ahmet Davutoğlu güldüren açıklamalarıyla gündemi meşgul etmeye devam ediyor.

Geride bıraktığımız gün Habertürk'te yayınlanan 'Nedir Ne Değildir' adlı programda konuşan Davutoğlu, kendisini iki defa "yüzde 49,5 almış Başbakan" olarak tanıttı ve istifa ettirildiğini öne sürdü.

Gazeteci Ahmet Hakan bugünkü yazısında Ahmet Davutoğlu'nun bu sözlerine sert çıktı.

"Oyun yüzde 75’i Erdoğan’ındır"

Yüzde 49.5'lik oyun analizini yapan Hakan, Davutoğlu'nu çok kızdıracak ifadeler kullandı:

- Oyun yüzde 75’i Erdoğan’ındır.

- Oyun yüzde 15’i patlayan bombalar yüzündendir.

- Oyun yüzde 9’u muhalefetin beceriksizliğindendir.

Kaç etti? Yüzde 99 etti değil mi?

Kalan yüzde 1 de Ahmet Davutoğlu’nun oyudur.

Gerçi Davutoğlu’nun oyu anketlerde bu kadar bile çıkmıyor ama neyse neyse...