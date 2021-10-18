Ahmet Davutoğlu asansör kazası geçirdi! İşte son sağlık durumu

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Van'da asansör kazası geçirdi. Davutoğlu'nun belinde sıkıntı olduğu belirtilirken, geçirdiği kaza sonrasında Van Havadis gazetesine konuşan Davutoğlu, "Çok şükür olayı ucuz atlattık. Böylesi bir kazayı ufak tefek hasarlarla atlattığımız için Allah'a şükür ediyoruz" dedi.

"Bir hafta sonra sağlığıma kavuşabileceğim"

Davutoğlu, kazadan sonra hastaneye gittiğini ve iğne yapıldığını açıkladı. Davutoğlu, hastanedeki tedavi sürecine ilişkin şu bilgileri verdi:

"Doktorlar bana ayaklarımı sürekli hareket halinde bulundurmam gerektiğini söylediler. Oturmamın gerektiği yerde 20 dakikada bir ayağa kalkarak ayaklarımı hareket ettirmem gerekli olduğunu söyleyen doktorlar, bir hafta içinde sağlığıma kavuşabileceğimi ifade ettiler. Bizimle en iyi şekilde ilgilenen ve büyük bir ilgi gösteren tüm doktorlarımıza çok teşekkür ediyorum."