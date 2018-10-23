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Ahmet Davutoğlu “Andımız” hakkında konuştu, İyi Partili isim hazmedemedi... Çıldırdı!

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun "Andımız" kararıyla ilgili yaptığı açıklamayı hazmedemeyen İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özdağ, akılalmaz yorumlarda bulundu.

23 Ekim 2018 Salı 11:53
Ahmet Davutoğlu “Andımız” hakkında konuştu, İyi Partili isim hazmedemedi... Çıldırdı!

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özdağ, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun Danıştay'ın Öğrenci Andı'nın kaldırılmasını iptal eden kararı hakkında yaptığı açıklamaları eleştirdi.

Hakaret etti, "korkak" dedi

Özdağ, Davutoğlu için, "Davutoğlu tarihe Türkiye'nin demografik yapısını tahrip edip iç savaş şartları hazırlayan kişi olarak geçecek. Damat Ferit bile onun kadar zarar vermedi. Türk olmakla ilgili sorunu kibirle birleşip tahrip edici oldu. Ve Erdoğana karşı çıkamayacak kadar korkak" ifadelerini kullandı.

Davutoğlu: Pedagojiye aykırı bulunularak kaldırılmıştır

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, Danıştay'ın Öğrenci Andı'nın kaldırılmasını iptal eden kararı hakkında, Twitter hesabından açıklama yapmış, "Andımız uygulaması, 1930'lu yılların otoriter zihniyetinin bir ürünüdür. Vesayetçi sistem ve zihniyetle yürütülen mücadele çerçevesinde, 2013 yılında pedagojiye aykırı bulunularak kaldırılmıştır" ifadelerini kullanmıştı.

Danıştay'ın kararı vesayetçi sistemin yansıması 

Danıştay'ın yetkisini aştığını savunan Davutoğlu, şöyle devam etmişti: "Danıştay'ın yetkisini aşarak yerindelik denetimi yapması, zihniyet ve biçim itibariyle vesayetçi sistemin yansımasıdır. Türkiye'nin çetin mücadeleler sonucunda elde ettiği demokratik kazanımlar hassasiyetle korunmalı, milletimizin enerjisi ayrıştırıcı tartışmalarla harcanmamalıdır".

Kuvvetler ayrılığı sağlıklı bir şekilde hayata geçirilmeli 

Kuvvetler ayrılığını önemli olduğunu belirten Ahmet Davutoğlu, paylaşımında "Son dönemde yargı süreçlerinde yaşanan gelişmeler, demokratik hukuk devletinde kuvvetler ayrılığı ilkesinin önemini bir kez daha ortaya koymuştur. Devletimiz ve demokrasimiz kritik bir yeniden tanzim sürecinden geçerken devlet adamlarımıza, aydınlarımıza, sivil topluma düşen öncelikli görev, kuvvetler ayrılığının sağlıklı bir şekilde nasıl hayata geçirileceği konusunu önyargılardan uzak ve ortak akıl arayışıyla ele almaktır" ifadelerine yer vermişti.

Haber Tarihi: 23 Ekim 2018 Salı 11:53
  1. ahmet davutoğlu
  2. iyi parti
  3. Ümit Özdağ

YORUM YAZ

  • ahmetahmet10 dk önce
    iyi parti faşizm - sosyalizm - fetö şaibelerini nasıl hazmediyor, bu haliyle proje görünmünden kurtulamayacak
  • AhmetAhmet20 dk önce
    Yargı ve yargı kararlarına karışılması doğru değil. Feto maşalarının karışması hiç kabul edilemez.
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