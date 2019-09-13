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Ahmet Davutoğlu AK Parti'den istifa etti | Ahmet Davutoğlu kimdir?

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu AK Parti'den istifasını açıkladı Davutoğlu geçtiğimiz günlerde AK Parti'den kesin ihraç talebiyle merkez disiplin kuruluna sevk edilmişti. Peki, Ahmet Davutoğlu kimdir? Ahmet Davutoğlu kaç yaşında ve nereli? Ahmet Davutoğlu bugüne kadar hangi görevlerde bulundu? İşte Ahmet Davutoğlu'nun hayatı...

13 Eylül 2019 Cuma 19:07
Ahmet Davutoğlu AK Parti'den istifa etti | Ahmet Davutoğlu kimdir?

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu AK Parti'den istifasını açıkladı Davutoğlu geçtiğimiz günlerde AK Parti'den kesin ihraç talebiyle merkez disiplin kuruluna sevk edilmişti. Peki, Ahmet Davutoğlu kimdir? Ahmet Davutoğlu kaç yaşında ve nereli? Ahmet Davutoğlu bugüne kadar hangi görevlerde bulundu? İşte Ahmet Davutoğlu'nun hayatı...

Ahmet Davutoğlu AK Parti'den istifa etti

Davutoğlu, Beysukent'teki çalışma ofisinde düzenlediği basın toplantısında, başarısı için emeklerini ve bütün varlıklarını ortaya koydukları AK Parti'den ihraç talebiyle karşı karşıya kalacaklarını hayal bile edemediklerini dile getirerek, kendilerini derinden etkileyen bu şartlar altında düşüncelerini paylaşmak istediklerini belirtti.

AK Parti'nin kuruluşundan itibaren ülkeye büyük hizmetlerde bulunduğunu ifade eden Davutoğlu, "Bu hareketi yaşatan en büyük etken milletin umuduna kaynak ve duasına layık olmasıdır." dedi. 

Son yıllarda AK Parti'nin değer, söylem ve politikalardan uzaklaştığını ileri süren Davutoğlu, adaletten kalkınmaya her alanda sorunların baş gösterdiğini iddia etti. Davutoğlu, AK Parti yönetiminin öncelikleri, söylemleri ve politikalarının değiştiğini öne sürdü. 

Davutoğlu, genel başkanlığı bıraktığı günden itibaren AK Parti'de ve ülke yönetiminde gözlemledikleri aksaklıkları, yanlışları, yapıcı eleştiri ve önerilerle, sözlü, yazılı olarak en yetkili makamlarla paylaştıklarını söyledi.

Ahmet Davutoğlu kimdir?

Ahmet Davutoğlu 26 Şubat 1959 tarihinde Konya’nın Taşkent ilçesinde doğdu. İstanbul Erkek Lisesi’ni bitirdikten sonra, 1983-84 eğitim öğretim yılında Boğaziçi Üniversitesi’nin Ekonomi ve Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümlerini çift anadal programıyla bitirdi. Aynı üniversitenin Kamu Yönetimi Bölümünde Yüksek Lisans, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümünde de doktora yaptı.

1990 yılında, Malezya Uluslararası İslam Üniversitesi’nde yardımcı doçent olarak çalışmaya başladı. Üniversitenin Siyaset Bilimi bölümünü kurdu ve 1993 yılına kadar bu bölümün başkanlığını yürüttü. 1993 yılında doçent oldu ve 1995–1999 yılları arasında Marmara Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünde çalıştı. 1995-1999 yılları arasında Yeni Şafak gazetesinde köşe yazarlığı yaptı. 1998–2002 yıllarında, Silahlı Kuvvetler Akademisi ve Harp Akademilerinde misafir öğretim üyesi olarak ders verdi.

1999–2004 yılları arasında profesör oldu ve Beykent Üniversitesi’nde, üniversite yönetim kurulu üyeliği, senato üyeliği ve Uluslararası İlişkiler Bölümü başkanlığı, Marmara Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünde de misafir öğretim üyeliği yaptı.

Türk siyasetçi, uluslararası ilişkiler uzmanı, akademisyen ve büyükelçi, eski Dışişleri Bakanı, eski Başbakan Vekili, Adalet ve Kalkınma Partisi’nin 2. genel başkanı ve Türkiye Başbakanı. 2014–2016 yılları arasında AK Parti genel başkanlığı ve Başbakanlık görevini sürdürdü. Bu görevinden önce 2009–2014 yılları arasında Recep Tayyip Erdoğan tarafıdan kurulan 60. Türkiye Hükûmeti ve 61. Türkiye Hükûmeti’nde Dışişleri Bakanı olarak yer aldı.

2003–2009 yılları arasında o dönem başbakanlık yapan Erdoğan’ın ve Abdullah Gül’ün dış politika danışmanlığını yaptı. 2011, Haziran 2015 ve Kasım 2015 Türkiye genel seçimleri’nde AK Parti Konya milletvekili olarak meclise girdi. Başbakanlık görevinden 22 Mayıs 2016 tarihinde istifa etti.

27 Ağustos 2014’te, Adalet ve Kalkınma Partisi 1. Olağanüstü Büyük Kongresinde Genel Başkan seçildi ve 28 Ağustos 2014’te cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan başbakanlık vekaletini aldı ve 62. Türkiye Hükûmetini kurmakla görevlendirildi. 6 Eylül 2014’te 62. Türkiye Hükümeti Davutoğlu başbakanlığında güven oyu alarak resmen göreve başladı.

Davutoğlu 7 Haziran seçimleri sonrasında 45 gün içinde hükümetin kurulamamış olması üzerine Cumhurbaşkanının TBMM seçimlerinin yenilenmesine karar vermesi üzerine ülkeyi 1 Kasım 2015’te yapılacak seçime kadar yönetmek üzere seçim hükûmeti başbakanı oldu. Kasım 2015 Türkiye genel seçimleri lideri olduğu AK Parti tarihindeki en yüksek oy sayısı ile yüzde 49.4’lük oy alarak tek başına iktidar olmak için gereken çoğunluğa ulaştı. Sonrasında Davutoğlu 64. Türkiye Hükûmeti’ni kurarak başbakanlık görevine devam etti.

Başbakan Davutoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaşadığı ihtilafın sonucu olarak, 5 Mayıs 2016 günü 1 Kasım seçiminden sonra sadece 6 ay görev yapmasını nazara vererek “4 yıllık sürenin daha kısa sürmesi benim tercihim değildir. Zarurettir” şeklinde bir açıklama yaptı ve AK Parti’yi 22 Mayıs’ta yeni Genel Başkan seçimi yapması için Olağanüstü Büyük Kongre’ye çağırdı. Kamuoyunda, bu kararın bir gün önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleşen toplantı sırasında alındığı ifade edildi. 22 Mayıs 2016 tarihinde Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan basın açıklamasıyla Bakanlar Kurulu ve Başbakanlık görevinden istifa ettiği açıkladı.

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Haber Tarihi: 13 Eylül 2019 Cuma 19:07
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