Ahmet Davutoğlu AK Parti'den istifa etme kararı aldı
AK Parti'den ihracı istenen eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun partisinde istifa etme kararı aldığı öne sürüldü. İddiaya göre, Davutoğlu kameralar karşısına geçip istifasını açıklayacak.13 Eylül 2019 Cuma 10:53
AK Parti'nin ihracını istediği Ahmet Davutoğlu, istifasını açıklamak üzere kameralar karşısına geçiyor.
Yeni parti kurma hazırlığında olan Ahmet Davutoğlu, son dönemde AK Parti'yi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a eleştiriler getiriyordu.
AK Parti; il başkanları ile ilçe başkanlarının Davutoğlu'nun ekibi tarafından aranarak "Bizimle misiniz?" sorularının yöneltildiğini öğrenmesi üzerine harekete geçti.
Davutoğlu ve beraberindeki bazı isimlerin ihracı istendi.
İhraç öncesi istifa kararı
Ahmet Davutoğlu ise buna karşılık olarak, ihracı beklemeden AK Parti'den istifa etmeye hazırlanıyor.
Davutoğlu, istifa kararını bugün düzenleyeceği basın toplantısı ile kamuoyuna duyuracak.
Sosyal medya hesabında yayın açtı
Davutoğlu, Twitter hesabından kısa bir süre önce 'canlı yayın' başlatıp kısa sürede kapattı. Eski başbakan paylaşımını sildi.
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