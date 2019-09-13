0553 313 94 23

Ahmet Davutoğlu AK Parti'den istifa etme kararı aldı

AK Parti'den ihracı istenen eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun partisinde istifa etme kararı aldığı öne sürüldü. İddiaya göre, Davutoğlu kameralar karşısına geçip istifasını açıklayacak.

13 Eylül 2019 Cuma 10:53
Ahmet Davutoğlu AK Parti'den istifa etme kararı aldı

AK Parti'nin ihracını istediği Ahmet Davutoğlu, istifasını açıklamak üzere kameralar karşısına geçiyor.

Yeni parti kurma hazırlığında olan Ahmet Davutoğlu, son dönemde AK Parti'yi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a eleştiriler getiriyordu.

AK Parti; il başkanları ile ilçe başkanlarının Davutoğlu'nun ekibi tarafından aranarak "Bizimle misiniz?" sorularının yöneltildiğini öğrenmesi üzerine harekete geçti.

Davutoğlu ve beraberindeki bazı isimlerin ihracı istendi.

İhraç öncesi istifa kararı

Ahmet Davutoğlu ise buna karşılık olarak, ihracı beklemeden AK Parti'den istifa etmeye hazırlanıyor.

Davutoğlu, istifa kararını bugün düzenleyeceği basın toplantısı ile kamuoyuna duyuracak.

Sosyal medya hesabında yayın açtı

Davutoğlu, Twitter hesabından kısa bir süre önce 'canlı yayın' başlatıp kısa sürede kapattı. Eski başbakan paylaşımını sildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 13 Eylül 2019 Cuma 10:53
  1. Ahmet Davutoğlu
  2. ahmet davutoğlu suriye
  3. Ahmet Davutoğlu istifa

YORUM YAZ

  • yahya midyatlıyahya midyatlı34 dk önce
    Vallahi kusura bakma ama davudoğlu sen ak partisiz kocama bir hiçsin bunu kafana koy ve seni artık sokakta görsem selam vermem o kader küçüldün.
  • Hūseyin TekerciHūseyin Tekerci43 dk önce
    Kendi başına gelemeyeceğin makamlara,Reis elinden tuttu,getirdi.Yeterince gūçlū olduğunu dūşūnūnce de Reis'i yemeye kalk öyle mi..!? Parti kur,seçimlere gir de,böylelikle GERÇEK SİYASÎ ÖZGŪL AĞIRLIĞINI GÖRMŪŞ OLURSUN...
  • ŞAŞI YORUMŞAŞI YORUM44 dk önce
    AK PARTİ İÇİN, ÜMMET İÇİN, TÜRKİYE İÇİN, GELECEK İÇİN YAZIK. DAVUTOĞLU'NUN SEÇİMDE ALACAĞI OYUN AĞIRLIĞI SOLDA SIFIR... AMA YAPTIĞI ELEŞTİRİLERİN AĞIRLIĞI VE DİKKATE ALINMAMASI GELECEĞİMİ KARARTIYOR. YAZIK...
  • Hanedanoğlu Hanedanoğlu 1 sa önce
    Ne şovu sergileyecek. Haziran-Kasım olaylarınıda açıklasın bakiim. Eteğinden dökülen taşlarla kafasını yarar 
  • mniksekmniksek1 sa önce
    DAVAUTOĞLU MADUR ROLİ PLANIN TUTMADI DEĞİLLMİ, VAKARINLA İSTİFA ETSEYDİN SENİN İYİLĞİNE OLURDU, AK PARTİ SENİ KOVDU, İSTİFA EDECEKMİŞ, BU ŞU ANLAMA GELİR, ADAMIN KUCAĞINDA OTURUP BİR YANDANDA SAKALLARINI YOLMAYA BENZER...
  • hasanhasan1 sa önce
    Bu adam kendisini ne zannediyor anlamıs degilim? Basarısız bir akademisyen ve basarısız bir devlet adamlığı vardı..Fitne çıkarıp partiden ayrılmakta ne oluyor? Hicbir parti bu adamı içine almaz.

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Akdeniz'de ilkkez görülen balığa 'Fenerbahçe' adı verildi
  1. Akdeniz'de ilkkez görülen balığa..
  2. Otomobil dereye uçtu: 2 yaralı
  3. Turkcell’in "engelleri kaldıran..
  4. TCMB repo ihaleleriyle piyasaya..
  5. ABD'nin Ankara Büyükelçiliği..
  6. Niğde Merkezli 12 ilde FETÖ..
  7. Konya'da pompalı tüfekle gasp iddiası
  8. Sivasspor, Medipol Başakşehir maçına..
  9. Altın Safran Belgesel Film Festivali..
  10. Prof. Dr. Erol Yeni Özbekistan’daki..
  11. Elde kalan kuru incir için TMO’nun..
  12. Otomobil beton mikserine arkadan..
  13. Vali Yavuz kararlı konuştu:..
  14. Kablo hırsızları suçüstü yakalandı
  15. Askeri birlik arazisine yıldırım..
  16. Tatbikat gerçeğini aratmadı
  17. TEM otoyolunda oksijen yüklü tankerin..
  18. 23 Eylül'de başlıyor! TOKİ'den ikinci..
  19. Ordu kendi elektriğini üretecek
  20. Rasim Ozan Kütahyalı’ya 10 ay hapis..
  21. Büyükşehir’den Manavgat kırsalına..
  22. 'Erkek işi' sanılan işlerde kadınları..
  23. "Rusya'ya yönelik yaptırımlar, barış..
  24. Üçüncüoğlu: “Köylerimiz için..
  25. Başkan Ensari’den yapımı devam eden..
  26. Sokak ortasında bıçaklandı
  27. Döviz kurları
  28. Yolcu otobüsü ile karpuz yüklü traktör..
  29. Keşan'da 59 kaçak göçmen yakalandı
  30. Bolu’da, adliye lojmanlarından..
Fatih Altaylı’dan bomba kulis! ‘En çok konuşulan mesele ise iki bakanın görevde kalıp kalmayacağı’
Fatih Altaylı’dan bomba kulis! ‘En çok konuşulan mesele ise iki bakanın görevde kalıp kalmayacağı’
Tepkilerin odağındaki Bülent Arınç, AK Partili ismi hedef aldı: Sana yazık olur
Tepkilerin odağındaki Bülent Arınç, AK Partili ismi hedef aldı: Sana yazık olur
Bir isim daha AK Parti'den ihraç ediliyor
Bir isim daha AK Parti'den ihraç ediliyor
Ali Babacan Karadeniz'de yapılanma görevini o vekile verdi
Ali Babacan Karadeniz'de yapılanma görevini o vekile verdi
Demirtaş'tan Diyarbakır'daki aileler açıklaması! Kıvırdı
Demirtaş'tan Diyarbakır'daki aileler açıklaması! Kıvırdı

Günün Karikatürü

13 Eylül 2019
İmamoğlu'ndan Başkan Erdoğan'a "kırık sandalye" çağrısı
İmamoğlu'ndan Başkan Erdoğan'a "kırık sandalye" çağrısı
Ahmet Davutoğlu cephesi duyurdu: Cuma günü...
Ahmet Davutoğlu cephesi duyurdu: Cuma günü...