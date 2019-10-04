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Ahmet Davutoğlu, 18 Ekim'de oraya gidiyor! Yeni partiyi açıklayacak

Kurduğu Türkiye Partisi ile vatandaşlardan beklediği oyları alamayarak sandığa gömülen Abdüllatif Şener örneği gözler önündeyken yeni parti arayışlarına giren eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun 18 Ekim'de harekete geçmesi bekleniyor.

04 Ekim 2019 Cuma 16:57
Ahmet Davutoğlu, 18 Ekim'de oraya gidiyor! Yeni partiyi açıklayacak

Ahmet Davutoğlu 18 Ekim'de cuma namazını Manisa'da kılacak. Cuma namazının ardından yapılacak toplantıda yeni partiye ilişkin önemli bilgilerin kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor.

Ahmet Davutoğlu ve yakın ekibi 18 Ekim’de Manisa'ya gidiyor. Davutoğlu’na yakın kaynakların Medya Notu’na açıkladığı bilgilere göre bütün illerde teşkilatlanma tamamlandı, kadrolar oluştu.

Ahmet Davutoğlu’nun 18 Ekim’de yeni parti hakkında önemli detayları paylaşması bekleniyor. Davutoğlu’na yakın kaynaklardan edindiğimiz son bilgilere göre parti tüzüğü ve program tamamlanmak üzere. Artık son aşamaya gelindi.

Cuma namazından sonra toplantı

Davutoğlu ve ekibi bütün illerde çekirdek kadroları oluşturdu.

18 Ekim’de cuma namazını Manisa’da kılacak olan Davutoğlu ardından akşam toplantının yapılacağı salona geçecek.

Partiye yakın isimlerden aldığımız bilgilere göre Ahmet Davutoğlu Türk siyasetinin en etkili isimleriyle görüşmelerini yürütmeye devam ediyor.

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Haber Tarihi: 04 Ekim 2019 Cuma 16:57
  1. Manisa
  2. Ahmet Davutoğlu
  3. yeni parti

YORUM YAZ

  • Koyun ÇobanıKoyun Çobanı18 dk önce
    Akşener ve Bahçeli hastalandı. MHP ve IP Ağıralioğlu liderliğinde birleştirilecek. HDP kapatılacak, saf dışı edilecek, Saadet Maymuncuk olacak, Yeniden Refah Genel ve Mahalli seçimlerde olduğu gibi cumhur ittifakını destekleyecek. Başkanlık 40+1'e düşürülecek, Damat başkan seçilecek. MHP:%8, IP:%7, AKP:%6, Saadet:%5, Yeniden Refah:%3, BBP:%1, Hüdapar:%0.2, HDP'nin saf dışı edilmesiyle Kürtlerden %10 oy gelecek. Toplam:%40.2.
  • Konya AnketiKonya Anketi34 dk önce
    Bu hafta içi Konya'da 100 kişiye soruldu. İmamoğlu: %36, Davutoğlu:%25, AKP:%14, MHP:%8, IP:%6,Saadet:%4, Fatih Erbakan:%3 Babacan:%2, BBP:%1, Protesto:%1 (oy kullanmayacak)
  • Fatih Fatih 36 dk önce
    Konyada yüzü yok ki. Vefasızlık nedir Ahmet DAVUTOĞLU dur.

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