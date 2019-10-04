Ahmet Davutoğlu, 18 Ekim'de oraya gidiyor! Yeni partiyi açıklayacak Kurduğu Türkiye Partisi ile vatandaşlardan beklediği oyları alamayarak sandığa gömülen Abdüllatif Şener örneği gözler önündeyken yeni parti arayışlarına giren eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun 18 Ekim'de harekete geçmesi bekleniyor.

Ahmet Davutoğlu 18 Ekim'de cuma namazını Manisa'da kılacak. Cuma namazının ardından yapılacak toplantıda yeni partiye ilişkin önemli bilgilerin kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor. Ahmet Davutoğlu ve yakın ekibi 18 Ekim’de Manisa'ya gidiyor. Davutoğlu’na yakın kaynakların Medya Notu’na açıkladığı bilgilere göre bütün illerde teşkilatlanma tamamlandı, kadrolar oluştu. Ahmet Davutoğlu’nun 18 Ekim’de yeni parti hakkında önemli detayları paylaşması bekleniyor. Davutoğlu’na yakın kaynaklardan edindiğimiz son bilgilere göre parti tüzüğü ve program tamamlanmak üzere. Artık son aşamaya gelindi. Cuma namazından sonra toplantı Davutoğlu ve ekibi bütün illerde çekirdek kadroları oluşturdu. 18 Ekim’de cuma namazını Manisa’da kılacak olan Davutoğlu ardından akşam toplantının yapılacağı salona geçecek. Partiye yakın isimlerden aldığımız bilgilere göre Ahmet Davutoğlu Türk siyasetinin en etkili isimleriyle görüşmelerini yürütmeye devam ediyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.