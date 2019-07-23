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Ahmet Çimen Hakk’a yürüdü

A Haber Genel Müdürü Abdulhalik Çimen’in kıymetli babası Ahmet Çimen hayatını kaybetti.

23 Temmuz 2019 Salı 12:21
Ahmet Çimen Hakk’a yürüdü

 Haber Merkezi 

Türk medyasının önemli isimlerinden A Haber Genel Müdürü Abdulhalik Çimen’in kıymetli babası Ahmet Çimen rahmeti rahmana kavuştu.

78 yıllık dünya hayatındaki yolculuğu sona eren Çimen’in bugün Fatih Camii’nde öğle namazını müteakiben cenaze namazı eda edilecek.

Akabinde ise Topkapı Kozlu Mezarlığı’na götürülecek olan Çimen, ebedi istirahatgahına defnedilecek.

Yeni Akit Gazetesi

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Haber Tarihi: 23 Temmuz 2019 Salı 12:21
  1. Türk medyası
  2. A Haber Genel Müdürü Abdulhalik Çimen
  3. Ahmet Çimen
  4. Fatih Camii
  5. cenaze namazı
  6. Topkapı Kozlu Mezarlığı

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