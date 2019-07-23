Ahmet Çimen Hakk’a yürüdü A Haber Genel Müdürü Abdulhalik Çimen’in kıymetli babası Ahmet Çimen hayatını kaybetti.

Haber Merkezi Türk medyasının önemli isimlerinden A Haber Genel Müdürü Abdulhalik Çimen’in kıymetli babası Ahmet Çimen rahmeti rahmana kavuştu. 78 yıllık dünya hayatındaki yolculuğu sona eren Çimen’in bugün Fatih Camii’nde öğle namazını müteakiben cenaze namazı eda edilecek. Akabinde ise Topkapı Kozlu Mezarlığı’na götürülecek olan Çimen, ebedi istirahatgahına defnedilecek.

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