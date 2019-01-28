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Ahmet Can'ın ‘İpini Koparan'ı raflardaki yerini aldı

Yazar Ahmet Can'ın hikaye roman türünde çok farklı bir yaklaşımla kaleme aldığı ‘İpini Koparan' adlı eseri raflardaki yerini aldı.

28 Ocak 2019 Pazartesi 18:58
Ahmet Can'ın ‘İpini Koparan'ı raflardaki yerini aldı

Yazar Ahmet Can'ın sorunlu ve esrarengiz bir adamı kaleme aldığı yeni romanı ‘İpini Koparan' okuyucuyla buluştu. Profil Kitap tarafından basılan romanda, modern toplumun insanları nasıl kimlik bunalımlarına soktuğu ve kişilik bozukluklarına neden olduğu komik bir üslupla anlatılıyor.

Ahmet Can, hikaye roman türünde çok farklı bir yaklaşımla kaleme aldığı ‘İpini Koparan' adlı eserinde modern toplumun insanoğlunu nasıl kimlik bunalımlarına soktuğunu ve kişilik bozukluklarına neden olduğunu okuyucuyu sıkmadan komik bir şekilde ele alıyor. Mizahi karakterler üzerinden değişik ruh hallerine sahip insanların iç konuşmaları ve hayata tutunmak için yaptıkları aylaklıklar bazen ‘kahkahalı' bazen de ‘üzüntülü' olarak aktarılıyor.

Eser tamamen ütopik olmasına rağmen felsefe, psikoloji, romantik polisiye konularında okuyucuyu bilgilendiriyor.

Kitapta, hayata tutunmak için kişinin büyük hayallerin olması gerektiği vurgulanıyor. Yine kitapta geçen ‘Küçük düşmekten daha tehlikeli olan küçük düş görmektir' ifadesiyle hayallerin yön verdiğine vurgu yapılıyor.

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Haber Tarihi: 28 Ocak 2019 Pazartesi 18:58
  1. Yazar Ahmet Can
  2. İpini Koparan
  3. Profil Kitap

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