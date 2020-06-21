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Spor

Ahmet Çalık, kırmızı kart gördü

Galatasaray’da Ahmet Çalık, maçın 55.

Yeniakit Publisher
2020-06-21 22:36:36 -
Ahmet Çalık, kırmızı kart gördü

Galatasaray’da Ahmet Çalık, maçın 55. dakikasında Kenan Özer’i düşürmesi sonucunda bariz gol şansı nedeniyle hakem Alper Ulusoy tarafından kırmızı kart ile cezalandırdı.


Süper Lig’in 28. haftasında sahasında Gaziantep FK ile karşılaşan Galatasaray’da Ahmet Çalık kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Müsabakanın 55. dakikasında Younes Belhanda’nın geri pasında topu kaptıran Ahmet Çalık’ın Kenan Özer’e ceza yayı içinde yaptığı müdahale sonrasında hakem Alper Ulusoy, pozisyonda Ahmet’i son adam olarak değerlendirdi ve direkt kırmızı kart ile cezalandırdı.


Sarı-kırmızılılarda geçtiğimiz hafta da Adem Büyük kırmızı kart görmüştü.

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