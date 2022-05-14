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Medya Ahmet Çakar'ın rezaletlerine "dur" diyecek biri yok mu?
Medya

Ahmet Çakar'ın rezaletlerine "dur" diyecek biri yok mu?

Yüksel Aytuğ, spor yorumcusu Ahmet Çakar'ın, stüdyoda yakaladığı bir at sineğini yemesine okuyucularından gelen tepkileri paylaştı.

Yeniakit Publisher
2022-05-14 10:49:00 -
Ahmet Çakar'ın rezaletlerine "dur" diyecek biri yok mu?

Yüksel Aytuğ, spor yorumcusu Ahmet Çakar'ın, stüdyoda yakaladığı bir at sineğini yemesine okuyucularından gelen tepkileri paylaştı. Aytuğ, Sabah gazetesindeki yazısında şunları kaydetti:

"Bu köşenin okurlarına göre geçen haftanın en önemli olayı Beyaz TV ekranlarında spor yorumcusu Dr. Ahmet Çakar'ın stüdyoda yakaladığı bir at sineğini yemesiydi. (Daha fazla mide bulandırmamak için tekrar olayın ayrıntılarına girmek istemiyorum.)

Köşemizin okurları ve takipçilerim de bu olayı kendi bakış açılarıyla yorumladılar. İşte çirkin olayın izleyici nezdindeki yansımaları:

"Şovun adını rezillik, pislik yaptılar. Sadece yazıklar olsun diyorum. Yüksel Bey, bunlara program yaptıranlar da reyting yaptıranlar da en az onlar kadar suçlu." (Ayşe Uzuner)

"Yaşlandıkça şaşırıyor bu ünlüler nedense?.." (Necef45)

"Midem bulandı..." (Nimet Taşkın)

(...)

"Koca koca adamların yaptıkları nedir böyle? Televizyon ekranlarındaki seviye artık belli!.." (Neslim79) (...)"

 

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