Ahmet Çakar'dan olay sözler! Başakşehir'in şampiyonluğundaki çarpıcı detayı paylaştı

Eski hakem ve ünlü futbol yorumcusu Ahmet Çakar, Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin ardından Emre Belözoğlu'yla ilgili ilginç bir istatistiğe değindi. Çakar, tecrübeli futbolcunun kariyerinde ayrıldığı takımların bir sonraki sezon şampiyon olduğunu belirtti.

Ahmet Çakar, Beyaz TV'deki Derin Futbol programında Emre Belözoğlu'nun şaşırtan istatistiğini dile getirdi.

Eski hakem, Fenerbahçe'nin tecrübeli oyuncusunun ayrıldığı senelerin sonrasında takımlarının şampiyon olduğunu ifade etti.

"Emre'nin ayrıldığı takım seneye şampiyon oluyor"

Çakar, "Emre Belözoğlu'nun ayrıldığı takım seneye şampiyon oluyor. Emre Belözoğlu, Fenerbahçe'den bugün ayrılırsa istatistiklere göre Fenerbahçe seneye şampiyon olacak demektir. İstatistik yalan söylemez" dedi.

4 ayrılık ve 4 şampiyonluk

2001'de Galatasaray, 2005'te Inter, 2012'de Atletico Madrid ve son olarak 2019'da Başakşehir'den ayrılan Emre Belözoğlu'nun 4 eski takımı da bir sezon sonra şampiyonluk kazandı.

(Sporx)