Ahmet Çakar'dan flaş sözler: Kırbaç kasırgası Fenerbahçe'ye denk geldi
Eski hakemlerden ve spor yorumcusu Ahmet Çakar, Fenerbahçe Rizespor maçının ardından sosyal medya hesabından ses getirecek paylaşımlarda bulundu.01 Ekim 2018 Pazartesi 00:57
Eski hakem ve ünlü spor yazarı Ahmet Çakar, sosyal medya hesabından Fenerbahçe'ni ilk yarıda Rizespor'dan 3 gol yemesi sonrası paylaşımlar yaptı.
Ahmet Çakar, ilk yorumunda, "Kuzeydoğu da bulunan şirin sahil şehrimiz Rize de tuhaf şeyler yaşanıyor!!!" ifadelerini kullandı.
"KIRBAÇ KASIRGASI FENERBAHÇE'YE DENK GELDİ"
İkinci paylaşımında ise, " Ege'de beklenen Kırbaç kasırgası Rize'de Fenerbahçe'ye denk geldi." yorumunu yaptı.
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