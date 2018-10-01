Ahmet Çakar'dan flaş sözler: Kırbaç kasırgası Fenerbahçe'ye denk geldi

Eski hakem ve ünlü spor yazarı Ahmet Çakar, sosyal medya hesabından Fenerbahçe'ni ilk yarıda Rizespor'dan 3 gol yemesi sonrası paylaşımlar yaptı.

Ahmet Çakar, ilk yorumunda, "Kuzeydoğu da bulunan şirin sahil şehrimiz Rize de tuhaf şeyler yaşanıyor!!!" ifadelerini kullandı.

"KIRBAÇ KASIRGASI FENERBAHÇE'YE DENK GELDİ"

İkinci paylaşımında ise, " Ege'de beklenen Kırbaç kasırgası Rize'de Fenerbahçe'ye denk geldi." yorumunu yaptı.