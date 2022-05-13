Ahmet Çakar kimdir, nereli? Ahmet Çakar hayatı özgeçmişi!

Gündemde yer alan isimlerden birisi de Ahmet Çakar oldu. Vatandaşlar Ahmet Çakar’ın hayatını, biyografisini ve kariyerini merak ediyor. Peki, Ahmet Çakar kimdir, kaç yaşında, aslen nereli, mesleği nedir? İşte detaylar...

Ahmet Çakar kimrdir?

1951 yılında Aksaray'da doğan Ahmet Çakar, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni kazanınca yaşamına İstanbul'da devam etti. Siyasi hayatına MHP ile adım attı. 1999 yılında Milliyetçi Hareket Partisi'nden 21. Dönem İstanbul milletvekili seçildi. Milletvekilliği döneminde TBMM İdare Amirliği görevi yaptı. Ahmet Çakar, 4 Kasım 2012'de MHP genel başkan adayı olmuştu.

Ahmet Çakar hayatı!

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni kazanınca üniversite eğitimine burada devam etti. Bu dönemde Ülkücü hareket içinde ön plana çıkan isimlerden biri olan Ahmet Çakar, Milliyetçi Hareket Partisi'nden 21. Dönem İstanbul milletvekili seçildi. Çakar, kamuoyunda ilginç çıkışlarıyla tanınmıştır. Dönemin komutanlarından Çevik Bir ile Büyük Orta Doğu Projesi hakkında görüş ayrılığı yaşadı.

Milletvekilliği döneminde TBMM İdare Amirliği görevi yaptı. Salkım Hanımın Taneleri filminin yapımcılarına çok sert eleştiriler yapması dikkatlerden kaçmamıştı.