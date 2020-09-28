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Medya Ahmet Çakar ile Acun Ilıcalı arasında büyük gerilim
Medya

Ahmet Çakar ile Acun Ilıcalı arasında büyük gerilim

Beyaz Tv'de ekranlara gelen Derin Futbol programında, Acun Ilıcalı'nın Galatasaray-Fenerbahçe derbisini stattan takip etmesine tepki gösteren Ahmet Çakar ile Ilıcalı arasında büyük tartışma yaşandı.

Yeniakit Publisher
2020-09-28 09:33:00 -
Ahmet Çakar ile Acun Ilıcalı arasında büyük gerilim

Batı'dan devşirdiği programlar ile cebini dolduran ve Türk aile yapısına zarar verdiği gerekçesiyle sürekli sorgulanan TV 8'in sahibi Acun Ilıcalı ile Beyaz TV yorumcusu ve eski hakem Ahmet Çakar arasında sert bir tartışma yaşandı.

Süper Lig'in 3.haftasında oynan Galatasaray-Fenerbahçe derbisini stattan takip eden Acun Ilıcalı için 'Ne sıfatla orada?' yorumunu yapan Ahmet Çakar'ın sözleri olay oldu.

Acun Ilıcalı'nın canlı yayına bağlanması ile ikili arasında gerilim yaşandı.

Ertem Şener' in sunumuyla ekranlara gelen Derin Futbol programına katılan Acun Ilıcalı, ‘Ahmet Hoca’nın bu protokolü araştırmayıp yayının ortasında bu sözleri sarf etmesini kendisine yakıştıramadım’ dedi.

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