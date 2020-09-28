Ahmet Çakar ile Acun Ilıcalı arasında büyük gerilim

Batı'dan devşirdiği programlar ile cebini dolduran ve Türk aile yapısına zarar verdiği gerekçesiyle sürekli sorgulanan TV 8'in sahibi Acun Ilıcalı ile Beyaz TV yorumcusu ve eski hakem Ahmet Çakar arasında sert bir tartışma yaşandı.

Süper Lig'in 3.haftasında oynan Galatasaray-Fenerbahçe derbisini stattan takip eden Acun Ilıcalı için 'Ne sıfatla orada?' yorumunu yapan Ahmet Çakar'ın sözleri olay oldu.

Acun Ilıcalı'nın canlı yayına bağlanması ile ikili arasında gerilim yaşandı.

Ertem Şener' in sunumuyla ekranlara gelen Derin Futbol programına katılan Acun Ilıcalı, ‘Ahmet Hoca’nın bu protokolü araştırmayıp yayının ortasında bu sözleri sarf etmesini kendisine yakıştıramadım’ dedi.