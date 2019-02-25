Ahmet Çakar: İçinde Galatasaray olmayan hiçbir şey Türkiye'de gerçek derbi değildir

Ahmet Çakar, Beyaz TV'de yayınlanan Beyaz Futbol programında Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi öncesi çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Skor tahmininde bulunan Ahmet Çakar, "Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde üç tip skor görüyorum: 3-0, 4-0, 5-0. Hatta 6-0 da olabilir" dedi.

Beşiktaş'ın golcüsü Burak Yılmaz için de iddiada bulunan Ahmet Çakar, "Bu maç, Burak Yılmaz'ın maçı olacak. En az 1 golü var" ifadelerini kullandı.

"Bu iki numaralı derbi''

Ahmet Çakar ayrıca derbi hakkında "Her ülkede bir tane önemli derbi vardır. Bu iki numaralı derbi. Hadi derbicik lafına uyuz oluyorsunuz. İçinde Galatasaray olmayan hiçbir şey Türkiye'de gerçek derbi değildir." şeklinde açıklama yaptı.