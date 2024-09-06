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Spor Ahmet Çakar açıkladı! Bakın Süper Lig şampiyonu kim olacak
Spor

Ahmet Çakar açıkladı! Bakın Süper Lig şampiyonu kim olacak

Yeniakit Publisher
2024-09-06 15:55:00 -
Ahmet Çakar açıkladı! Bakın Süper Lig şampiyonu kim olacak

İlk 4 haftanın ardından değerlendirmelerde bulunan Ahmet Çakar Süper Lig'de şampiyon olacak takımı duyurdu.

Trendyol Süper Lig’de 4. Hafta geride kalırken 10 puandaki Fenerbahçe milli araya lider olarak girdi. Fenerbahçe’yi 1 maç eksikleri bulunan ezeli rakipleri Galatasaray ve Beşiktaş 9 puanla takip etti.

İlk 4 haftanın ardından Ertem Şener’in Youtube kanalına konuk olan Ahmet Çakar flaş yorumlarda bulundu.

"YIRTIK ZANNETTİLER"

Wilfried Zaha ve Kerem Aktürkoğlu’nun ayrılığı sonrası Galatasaray’ın kanatlarda büyük kan kaybettiğini belirten Ahmet Çakar sarı-kırmızılılar için “Galatasaray Osimhen'i aldı yırttık zannetiler. Kanatlardan 4 tane, 3 önemli adama gitti. Zaha gitti, Kerem gitti. Ziyech'in ne olduğu belli değil” sözlerini sarf etti.

"FENERBAHÇE'NİN ŞAMPİYONLUĞU HAYIRLI OLSUN"

Fenerbahçe’nin Süper Lig şampiyonu olacağını aktaran Ahmet Çakar, “Fenerbahçe'nin şampiyonluğu hayırlı olsun kardeşler. Beni herkes tanır ben içimden geçeni lank diye söylerim. Fenerbahçe'nin şampiyonluğu hayırlı olsun” dedi.

"O PARANIN YARISINI ALAMAZ"

Amartey’in bütün tekliflere rağmen Beşiktaş’tan ayrılmayı reddetmesi hakkında da konuşan Ahmet Çakar, “Parayı alıyor. Buradan kuvvetli parayı nereden alır? O paranın yarısını alamaz bu yönden be kardeşim” ifadelerini kullandı.

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