28 Kasım 2020 tarihli atama kararı yayımlandı. Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketi Yönetim Kurulu üyeliğine Ahmet Burak DAĞLIOĞLU atandı. Peki, Ahmet Burak Dağlıoğlu kimdir?

Karar: 2020/543

Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Üyeliğine, 19/8/2016 tarihli ve 6741 sayılı Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketinin Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 2 nci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Ahmet Burak DAĞLIOĞLU atanmıştır.

27 Kasım 2020

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

Berat Albayrak ve Arda Ermut'un istifa talebinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Türkiye Varlık Fonu Yönetim Kurulu Üyeliğine Ahmet Burak Dağlıoğlu getirildi.

Bunun üzerine Ahmet Burak Dağlıoğlu kimdir? sorusu da vatandaşlar tarafından merak konusu oldu.

Ahmet Burak Dağlıoğlu kimdir?

Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi mezunudur. Geçmişte Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi Mezunları ve Mensupları Derneği genel sekreterliği de yaptı.

Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi mezunudur. IE Business School’da Global Master in Finance ve Bahçeşehir Üniversitesi Strategic Marketing and Brand Management alanlarında çift mastırlıdır.Yatırım Ajansı’nda Newyork’ta görev yaptı.Başbakanlık’ta geçmişte Yatırım Ajansı Başkan Yardımcılığı’nda bulundu. Yine aynı kurumda Kamu-Özel Sektör İş Birliği Daire Başkanliğı görevini de ifa etti.Ardından Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ajansı Başkan Yardımcısı oldu.