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Ahmet Aydın’dan Besni ilçesine müjde

AK Parti Merkez Disiplin Kurulu Başkanı ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, Besni Hastutun Kanalizasyon Şebeke Projesi için hibe çıktığını söyledi.

15 Mart 2019 Cuma 18:02
Ahmet Aydın’dan Besni ilçesine müjde

AK Parti Merkez Disiplin Kurulu Başkanı ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, Besni Hastutun Kanalizasyon Şebeke Projesi için hibe çıktığını söyledi.


Milletvekili Ahmet Aydın, 2 milyon Avro proje bedelinin Avrupa Yatırım Bankasından hibe olarak ödeneceğini dile getirdi.


Aydın, “MADAD hibesi kapsamında Besni Hastutun Kanalizasyon Şebeke Projesi için 25.23 kilometre hat döşenmesi ve parsel bağlantıları yapılacaktır. Bütçesi 2 Milyon Avro (hibe) Fizibilite raporu Avrupa Yatırım Bankası (AYB) Ocak başında sunulmuştur. Şuan İlbank ve AYB tarafında hibe anlaşma imzalama sürecindedir. İmza sonrasında hemen belediye ile alt-hibe anlaşması imzalanacak. Arkasından ihale süreci başlayacaktır. Dünya Bankası usullerine göre ihale İlbank desteği ile belediye tarafından gerçekleştirilecektir” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 15 Mart 2019 Cuma 18:02
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