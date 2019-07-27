Ahmet Ataç Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü oldu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan Yükseköğretim Kurulu (YÖK) üyeliğine seçilme ve Rektör atamalarına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararları Resmi Gazete’de yayımlandı. Karara göre, Prof. Dr. Ahmet Ataç, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü olarak atandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan karara göre, YÖK üyeliğine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 6’ncı maddesinin b/5 bendi ve 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2’nci ve 7’nci maddeleri gereğince Üniversitelerarası Kurulca seçilen Prof. Dr. Rahmi Er yeniden atandı.27 Temmuz 2019 Cumartesi 08:38
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan Yükseköğretim Kurulu (YÖK) üyeliğine seçilme ve Rektör atamalarına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararları Resmi Gazete’de yayımlandı. Karara göre, Prof. Dr. Ahmet Ataç, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü olarak atandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan karara göre, YÖK üyeliğine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 6’ncı maddesinin b/5 bendi ve 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2’nci ve 7’nci maddeleri gereğince Üniversitelerarası Kurulca seçilen Prof. Dr. Rahmi Er yeniden atandı.
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