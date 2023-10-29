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Aktüel Ahmet Amca’yı dualarla andık
Aktüel

Ahmet Amca’yı dualarla andık

Yeniakit Publisher
2023-10-29 12:32:00 -
Ahmet Amca’yı dualarla andık

Ömrünü İslam hakikatlerine adayan salih bir Müslüman ve ihlaslı bir dava adamı olan gazetemiz Akit’in kurucusu Ahmet Karahasanoğlu’nu rahmet ve hayır dualarıyla anıyoruz. Hakk’a irtihalinin 26’ncı senesinde Ahmet Amca’yı Küçükçekmece’deki merkez binamızın mescidinde akşam namazını müteakiben gerçekleştirilen Kur’an-ı Kerim tilaveti ve dualarla yâd ettik.

SEBAHATTİN AYAN  İSTANBUL

Merhum Mustafa Karahasanoğlu ile Akit TV Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Karahasanoğlu ve Gazetemizin Yazı İşleri Müdürü Ali Karahasanoğlu’nun babası Ahmet Karahasanoğlu’nu Hakk’a irtihalinin 26’ıncı sene-i devriyesinde rahmetle ve minnetle anıyoruz. Ahmet Amca, ömrünü İslam hakikatlerine adayan salih bir Müslüman ve ihlâslı bir dava adamıydı. 29 Ekim 1997 yılında ruhunu Rahman’a teslim etmişti. Akit’in kurucusu, çalışanlarıyla sık sık sohbet eder, yaptıkları işi, yazı ve sayfalara sevgilerini de katmalarını, aksi halde ortaya çıkacak işin tatsız-tuzsuz olacağını söylerdi. Akit çalışanlarına sürekli “İşinizi sevin, işinizle pişin. Doğrudan hiç ayrılmayın. Çünkü Cenab-ı Allah doğruların yardımcısıdır. Bunu sakın unutmayın” tavsiyelerinde bulunuyordu.

Mevlid, hatim ve dua

Öte yandan, gazetemizin banisi Ahmet Amca, Akit Medya Grubu’nun İstanbul Küçükçekmece’deki merkez binasının mescidinde akşam namazını müteakiben gerçekleştirilen Kur’an-ı Kerim tilaveti ve dualarla yâd edildi. Mevlid merasimine Akit TV Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Karahasanoğlu ve gazetemizin Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu’nun yanı sıra çok sayıda çalışan katıldı. Nusret Reşber Hoca, mevlid programında Kur’an-ı Kerim’den aşr sureleri ve hatim duası okudu. Mevlid sonrasında dualara eşlik edenlere çeşitli ikramlarda bulunuldu.

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