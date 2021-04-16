Ahmet Altan Atatürkçüleri ikiye böldü
Yargıtay'ın Ahmet Altan hakkındaki hükmü ikinci kez bozmasının ardından Altan serbest bırakıldı. Altan'ın serbest bırakılmasının ardından Atatürkçüler ikiye bölündü. Atatürkçü gazeteci Ömer Turan, Ahmet Altan'ı savunan Atatürkçülere tepki gösterdi.
Yargıtay 16. Ceza Dairesi, FETÖ davasında, “silahlı terör örgütüne yardım” suçundan 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan Ahmet Altan ile 8 yıl 9 ay hapis cezası alan Nazlı Ilıcak hakkındaki hükümleri ikinci kez bozdu. Yargıtay’ın kararı sonrasında Altan, tutuklu bulunduğu Silivri Cezaevi’ndeki işlemlerinin tamamlanması sonrasında gece saatlerinde salıverildi.
Ömer Turan'dan tepki
Yargıtay'ın bu kararı sonrası Atatürkçüler adeta ikiye bölündü. Bazı Atatürkçüler Ahmet Altan'ı savunurken bazıları da Ahmet Altan'ı savunanları eleştirdi. Bu isimlerden biri de Atatürkçülüğüyle bilinen gazeteci Ömer Turan oldu. Turan sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Ahmet Altan'ı savunan sözde Atatürkçüler Ahmet Altan'ın Atatürk hakkındaki görüşlerini biliyor musunuz? Ahmet Altan'ın Türkler hakkındaki görüşünü biliyor musunuz? Ahmet Altan'ın Türk ordusu hakkındaki görüşlerini biliyor musunuz?" ifadelerini kullandı.