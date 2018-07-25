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Ahmet Algan kimdir? Nereli? Daha önce nerede hangi kurumda çalıştı?

Yeni dönemde kamu kurum ve kuruluşlara da yeni atamalar gerçekleştiriliyor. Rekabet Kurulu üyeliklerine de atama yapıldı. Rekabet Kurulu üyeliklerine Ahmet Algan atandı. Peki Ahmet Algan kimdir? Nereli? Daha önce hangi nerede çalıştı?

25 Temmuz 2018 Çarşamba 13:03
Ahmet Algan kimdir? Nereli? Daha önce nerede hangi kurumda çalıştı?

Yeni dönemde kamu kurum ve kuruluşlara da yeni atamalar gerçekleştiriliyor. Rekabet Kurulu üyeliklerine de atama yapıldı. Rekabet Kurulu üyeliklerine Ahmet Algan atandı. Peki Ahmet Algan kimdir? Nereli? Daha önce hangi nerede çalıştı?

Rekabet Kurulu üyeliklerine Ahmet Algan, Hasan Hüseyin Ünlü ve Şükran Kodalak atandı. Söz konusu atamalar, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 22’inci maddesi ve Üst Kademe Kamu Yöneticileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Atama Usullerine Dair  Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2’inci ve 3’üncü maddeleri uyarınca uygun görüldü. Tefenni’li esnaf Hüseyin Ünlü MHP 27.Dönem Milletvekili Adayı idi.

Şükran Kodalak kimdir? Şükran Kodalak nereli? Kodalak Rekabet Kurumu üyesi mi oldu?

Haber Tarihi: 25 Temmuz 2018 Çarşamba 13:03
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