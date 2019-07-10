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Ahmet Ağaoğlu, TS Clup mağazasında forma satışı yapıp, imza dağıttı

Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu, TS Club Sadri Şener Mağazası’nda hem forma satışı yaptı hem de taraftarların aldığı formaları imzaladı.

10 Temmuz 2019 Çarşamba 16:51
Ahmet Ağaoğlu, TS Clup mağazasında forma satışı yapıp, imza dağıttı

Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu, TS Club Sadri Şener Mağazası’nda hem forma satışı yaptı hem de taraftarların aldığı formaları imzaladı.


Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu, TS Club Sadri Şener Mağazası’nda kulüp tarafından organize edilen etkinliğe katıldı. Çok sayıda taraftarın ilgi gösterdiği organizasyonda Ağaoğlu, yeni sezon ürünlerinin satışı için kasaya geçerek satış yaptı ve taraftarların aldıkları formaları imzaladı.



"Paraları savurma gibi lüksümüz yok"


Ahmet Ağaoğlu, etkinlik sırasında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Başkan Ağaoğlu, "Özellikle yeniden yapılandırma, yürürlüğe giren lisans yönetmenliği, UEFA’nın Finansal Fair Play (FFP) kuralları içerisinde kalmamız gerekmekte. Bunun için de gerekiyorsa başkan forma da, kombine de satacak. Bu dar boğazdan çıkmamız lazım. Kabaca bir hesap yaptım. Geçmiş iki dönemde transferlere ödediğimiz para 110 milyon Euro civarında. Bizim ödediğimiz para zaten ortada. İki transfer döneminde daha 10 milyon Euro’yu bulmadı. Yatırımların önemli bir bölümü genç oyunculara. İhtiyaç olan mevkilerde sadece nokta transferler, onların da maliyetleri kesinlikle kulüp bütçesini sarsmayacak şekilde olacak. Bin Euro ile 3 gün öğlen yemeği çıkartırız. Kulüp adına her kuruşun önemi var. Bize bu camianın yüklemiş olduğu bir sorumluluk. Bütün harcamalarımızı camiamız adına yapıyoruz. Buradaki insanlar aile bütçelerinden, okul harçlıklarından para arttırarak takıma katkıda bulunmaya çalışıyorlar. İnsan olarak bu paraları savurma gibi bir lüksümüz yok. Hep beraber birlikteyiz, 2 sene önce ben de oradaydım. Bu insanların bu kadar fedakarlıkta bulunduğu yerde bizim zaten bırakalım UEFA’yı, FFP’yi, lisans talimatı ve yeniden yapılandırmayı, insan olarak bu paraları savurmak gibi bir lüksümüz yok. Burada hep birlikteyiz. Bu kulübü yönetecek arkadaşların bu disipline alışması, bu disiplin içinde çalışması ve bütünleşmesi lazım. Ben onların sadece bu taraftaki temsilcisiyiz” dedi.



"U19’dan A Takım’a 8 oyuncu kontenjanı sağlanacak"


U21 Ligi’nin kaldırılmasının ardından genç oyuncuları oynatmak için yeniden bir lig kurulmasına yönelik yaptıkları başvuruyla ilgili de Ağaoğlu, “Yüzde yüz istediğimizi elde edemedik ama bu sene için iyi bir başlangıç yaptık diyebiliriz. Gençlerin çalışması U19 içinde devam edecek. Orada belirli sayıda kontenjan ayrılıyor. 2002 doğumlular alt sınır oluyor. Üst taraftan 22 yaş sınırı var. Orada 8 oyunculuk bir kontenjan sağlanacak. En son görüşmemiz oydu. Herhalde o paralelde bir karar alınacak. Bu da bizim tam istediğimiz şey değil. Elimizde o yaş grubunda üst düzey çok oyuncumuz var. Onlara bir şekilde maç oynatmamız lazım. Oradan da oyuncuları A Takım’a gönderme imkanı tanınacak. Öyle tahmin ediyorum ki bir hafta içinde TFF bunun yönetmenliğini uygulamaya koyup kamuoyu ile paylaşacak" ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 10 Temmuz 2019 Çarşamba 16:51
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