Ahmet Ağaoğlu: Nwakaeme'nin sakatlığını Cüneyt Çakır'a fatura ediyorum

Oyuncu sağlığına dikkat çeken Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, "Neredeyse 3. periyot oynanıyor. Futbolcularda birtakım sıkıntılar yaşanması olası. Anthony Nwakaeme'nin sakatlığını Cüneyt Çakır'a fatura ediyorum. İlk faulde düdüğü çalacaktı. Muslera'nın ayağının kırılmasında ofsayt olduğunu söylüyorlar. Sonuna kadar bekliyorsunuz." dedi.

Trabzonspor Başkanı'nın diğer açıklamaları şu şekilde;

"Çok zor 7 maçımız var"

"Finale çıktık kazandık mutluyuz ama önümüzde Alanya maçı var. Çok zor geçecek 7 lig maçı var önümüzde. Maç maç bakıyoruz. Çifte kupa orada duruyor, sahibini bekliyor. Hiçbir maç emek sarf etmeden kazanılmıyor. Sörloth pozisyonunda benim gördüğüm kadarıyla Fenerbahçe kulübesi, Mustafa Hoca'yı ikaz etti; Mustafa Hoca da Cüneyt hocayı uyardı. O pozisyona gelene kadar konuşacak çok pozisyon var. Penaltımız verilmemesine rağmen golümüzü atıyoruz, bu hep böyle oluyor ama sakatlık pozisyonlara dikkat etmeliler. Ben, Tony'yi gelecek hafta oynayamazsa kırmızı kartlı sayacağım."

"Sosa'yı sormayın artık"

"Nwakaeme tendonda sıkıntı yaşadı. Durumu çok ciddi gözükmüyor. Sosa, sakat olmasına rağmen, rehabilite olmamasına rağmen takımla iki maçtır seyahat eden adamla ilgili "Uzatacak mı" sorusunu sormayın artık."

"Ali Koç'a teşekkür ederiz"

"Bizi gerçekten iyi ağırladılar. Çok teşekkür ediyoruz Ali Başkan'a, oldukça iyi ağırlandık."

"Cezaya takılmayın"

"Avrupa kupaları cezasına kimse takılmasın o bizim gündemimizde değil bile. Mümkün olduğu kadar kaçmaya çalışıyorum konuşmaktan. Yaşamış olduğumuz süeç hassas bir süreç. Açıklamalarımızla gündeme gelmek istemiyoruz. Hocamız, son yıllarda Türkiye'nin parlayan yıldızı. Biz çok zor olarak geçecek olan normal bir maç olarak baktık bu maça. Neticede yarı final rövanş maçını kazandık.