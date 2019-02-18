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Ahmet Ağaoğlu: "Alınan sonuç bizi mahçup etmiştir"

Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Aytemiz Alanyaspor karşısında alınan sonucun taraftarları önünde kendilerini mahcup ettiğini söyledi.

18 Şubat 2019 Pazartesi 14:41
Ahmet Ağaoğlu: "Alınan sonuç bizi mahçup etmiştir"

Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Aytemiz Alanyaspor karşısında alınan sonucun taraftarları önünde kendilerini mahcup ettiğini söyledi.


Başkan Ahmet Ağaoğlu, dün oynanan Aytemiz Alanyaspor maçının ardından açıklamalarda bulundu. Öncelikle her zaman olduğu gibi taraftarlarateşekkür eden Başkan Ağaoğlu, karşılaşmaya dair şunları söyledi:


“Bugüne kadar yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen kulübüne ve takımına sahip çıkan taraftarlarımızın vermiş olduğu destek ve göstermiş oldukları sağduyu her türlü takdirin üzerindedir. Sezon başında ‘yan yana’ diyerek çıktığımız bu zorlu yolculukta, taraftarımız üzerine düşeni fazlasıyla yerine getirmiş, bu camianın çok uzun bir süredir görmediği kenetlenme ile teknik direktörüne, futbolcularına ve yöneticilerine sahip çıkmayı bilmiştir.


Bu nedenle, dün kendi sahamızda Alanyaspor karşısında aldığımız mağlubiyet ve sergilenen futbol, taraftarımız karşısında bizleri ziyadesiyle mahcup etmiştir. Belki de sezonun en kötü futbolunu sergilediğimiz bu mücadele için tüm camiamızdan ve özellikle bizleri asla yalnız bırakmayan taraftarlarımızdan özür diliyoruz"


"Ancak hiçbir olumsuzluğun bizi birbirimizden koparmaması gerektiği gerçeği unutulmamalıdır. Bizler birlikte çıktığımız bu yolda, yine yan yana, beraber yürüyeceğiz. Futbolcularımız nezdinde konuşacak olursak bu zorlukları aşmak, bu yıpranmışlığın üstesinden gelebilmek için taraftar desteğine duyduğumuz ihtiyacın her zamankinden fazla olduğu açıktır. Bu noktada özellikle sosyal medya üzerinden bazı oyuncularımıza yapılan kişisel eleştirilerin tüm taraftarımızın görüşünü yansıttığına inanmamakla birlikte, kısıtlı bir kadroyla takım ruhu içerisinde mücadele eden ve her türlü özveriyi gösteren oyuncularımızın iyi niyetinden hiç kimsenin şüphesi olmamalıdır. Takımımız ve teknik kadro, ortaya çıkan eksiklerin de hataların da farkında olup yine yoğun bir emek ve özveri ile bunların üstesinden gelmek için çalışacaktır. Sezon sonuna kadar yine bu oyuncularla devam edeceğimiz gerçeği unutulmamalıdır.Ben bir kez daha dün akşamki futbol ve alınan sonuçtan dolayı camiamızdan özür dilerken, taraftarımızın da gereken hassasiyeti göstereceğinden emin olduğumu bir kez daha ifade etmek isterim" ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 18 Şubat 2019 Pazartesi 14:41
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