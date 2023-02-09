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Spor Ahmet Ağaoğlu açıkladı! "Gelirler bağışlanacak"
Spor

Ahmet Ağaoğlu açıkladı! "Gelirler bağışlanacak"

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, "Trabzonspor yönetimi olarak Basel maçından elde edilecek olarak gelirin depremzedelere gönderilmesi yönünde karar aldık." dedi.

Yeniakit Publisher
2023-02-09 20:26:00 -
Ahmet Ağaoğlu açıkladı! "Gelirler bağışlanacak"

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Kulüpler Birliği ile Türkiye Futbol Federasyonu arasında yapılan toplantının ardından açıklamalarda bulundu.

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, "Trabzonspor yönetimi olarak Basel maçından elde edilecek olarak gelirin depremzedelere gönderilmesi yönünde karar aldık. Almanya'da büyük bir takımla 50.000 kişilik statta yapılacak maçın gelirinin tamamını depremzedelere bağışlanması yönünde planımız var. Geçerliliğini koruyor. Araya sıkıştırabilirsek ciddi bir gelir elde edebileceğimizi düşünüyorum." dedi.

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