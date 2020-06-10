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Ahmet - Selahattin Sarıalp Aile Sağlığı Merkezi’nin protokolü imzalandı

Melikgazi Belediyesi hayırseverler Ahmet ve Selehattin Sarıalp ile Tınaztepe Mahallesinde temelini atacağı aile sağlık merkezinin protokolünü imzaladı.

Yeniakit Publisher
2020-06-10 12:00:14 -
Ahmet - Selahattin Sarıalp Aile Sağlığı Merkezi’nin protokolü imzalandı

Melikgazi Belediyesi hayırseverler Ahmet ve Selehattin Sarıalp ile Tınaztepe Mahallesinde temelini atacağı aile sağlık merkezinin protokolünü imzaladı.


Belediyede gerçekleşen protokol töreninde konuşan Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Bugün hayırlı güzel bir hizmeti hayata geçiriyoruz. Sağlık merkezimizin projesi tamamlandı. İnşallah Tınaztepe Mahallemizde güzel bir sağlık ocağının temelini atıp en kısa sürede tamamlayacağız. Ben Ahmet ve Selehattin Sarıalp abilerime teşekkür ederim. Korona virüsle mücadele günlerinde sağlığın ne kadar önemli olduğunu daha da iyi anlamış olduk. Türkiye olarak sağlık konusunda dünyada en iyi ve en başarılı şekilde korona virüsle mücadele verdik. Tüm sağlık çalışanlarımıza bu kapsamda teşekkür ederiz. Hayırseverlerimize destekleri ve hayırları için çok teşekkür ederim.” dedi. “Melikgazi Belediyesi olarak vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına cevap verebilmek için hayırseverlerimizin de desteği ile birçok yatırım yapıyoruz.” diyen Başkan Dr. Palancıoğlu; "Özellikle sağlık ocağı, okul, cami ve Kur’an Kursu gibi hizmetlerde hayırseverlerimiz sağolsunlar bizi yalnız bırakmıyor. Kayseri hayırseverliliği ile bilinen bir şehir. Melikgazi’mizde vatandaşlarımızın sağlık ihtiyaçlarını gidermek için aynı çalışmalarımız devam edecek” diye konuştu.


2 milyon TL yatırım bedeline sahip olan Ahmet-Selahattin Sarıalp Aile Sağlığı Merkezinde 7 hekim, 1 adet laboratuvar, tıbbı müdahale odası, aşı-bebek izleme odası, gebe takip odası ve poliklinikler olacak.

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