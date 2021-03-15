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Dünya Ahmedinejad'dan çarpıcı iddia!
Dünya

Ahmedinejad'dan çarpıcı iddia!

Eski İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad, 2009 seçimlerinin ardından ülkede yaşanan sokak olaylarını emniyet güçleri içerisinden bir grubun provoke ettiğini iddia etti.

Yeniakit Publisher
2021-03-15 12:18:00 -
Ahmedinejad'dan çarpıcı iddia!

Eski İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad, sosyal medyada yayınlanan görüntülü mesajında, "İran'da aristokratlar, iktidar sahipleri, halktan kopmuş siyasi gruplar ve kamu malına konmak isteyen fırsatçılar için sistem içinden birileri güvenlik sorunu ortaya çıkarıyor ve bu yolla emniyet güçleri içinde oluşturdukları bir grupla aristokratları koruyorlar." dedi.

Söz konusu oluşumun "organize bir yapı" olduğuna işaret eden Ahmedinejad, ülkedeki yolsuzlukların arkasında da emniyet güçleri içerisinde yuvalanmış bu yapının bulunduğunu söyledi.

"2009 seçimlerinde bu yapılanma organize şekilde sahaya indi"

Ahmedinejad, şunları kaydetti:

"Halk, aristokratlara karşı haklı bir şekilde protestolar düzenlediğinde emniyet içindeki bu yapılanma silahlandırılıyor. Bunlar halkın arasına karışıyor ve gösterileri provoke ederek kargaşa çıkarıyor. Böylece gösteri düzenleyen halka karşı şiddet kullanılmasını meşru hale getiriyorlar. 2009 seçimlerinde de bu yapılanma, ciddi ve organize bir şekilde sahaya indi."

Tartışmalı 2009 seçimleri

İran'da 2009 yılında yapılan tartışmalı Cumhurbaşkanlığı seçimlerini, yüzde 60'ın üzerinde bir oyla Ahmedinejad'ın kazandığı ilan edilmiş, reformcular ise seçime hile karıştığını öne sürerek protestolar düzenlemişti. Ülke çapına yayılan gösterilerde bankalar ve bazı kamu malları ateşe verilirken, emniyet güçlerinin sert müdahaleleri sonucu onlarca kişi ölmüş, yüzlerce kişi yaralanmış ve çok sayıda kişi de tutuklanmıştı.

Seçimlerin ardından başlayan sokak gösterilerinden sorumlu oldukları iddia edilen Ahmedinejad'ın rakipleri Mehdi Kerrubi, Mir Hüseyin Musevi ve eşi Zehra Rahneverd, 18 Şubat 2011'den bu yana mahkeme kararı olmaksızın ev hapsinde tutuluyor.

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Yorumlar

Vatandaş

İlk önce Yahudilerle olan göbek bağınızı kesin,sonra özgür İran.
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