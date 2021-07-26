Ahmed Kutucu Başakşehir’de
Medipol Başakşehir, Schalke 04’te forma giyen Ahmed Kutucu'yu renklerine bağladı. Lacivert-turunculu takım, 21 yaşındaki futbolcu ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.
Medipol Başakşehir, Alman ekibi Schalke 04’te forma giyen Ahmed Kutucu'yu renklerine bağladı. 21 yaşındaki futbolcu ile 2021-2022 sezonundan başlaak üzere, 4 yıllık sözleşme imzalandı.
Şampiyonluk yarışını son anda kaybeden Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Almanya ekibi Schalke 04'ten transfer edilen 21 yaşındaki forvet ile 4 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi. Açıklamada, Ahmed Kutucu'nun Medipol Başakşehir'de 17 numaralı formayı giyeceği kaydedildi. Milli oyuncu, Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) forma giydiği 45 maçta 5 gol kaydetti. Ahmed Kutucu, geçen sezonun ikinci yarısında Hollanda'nın Heracles Almelo takımında kiralık olarak forma giymişti
Ahmed Kutucu kimdir?
Ahmed Kutucu 1 Mart 2000'de Almanya'da dünyaya geldi. Altyapı kariyerine henüz 3 yaşında Sportreunde Haverkamp takımında başlayan Kutucu 2011'de Schalke 04 altyapısına geçti. Ahmed Kutucu, 2019'da A takıma yükseldi. Kutucu 2021'de Heracles Almelo'da kiralık olarak forma giydi.