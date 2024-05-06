Ahmaklığın bu kadarı: 'Evde kokteyl serum' çılgınlığı ölüme götürüyor

Son zamanlarda sosyal medya fenomenlerinin etkisiyle popüler hale gelen 'kokteyl serum' uygulamaları, kuaför salonlarından evlere kadar yayılmış durumda. Ancak uzmanlar, doktor gözetimi olmadan ve hastane ortamında yapılmayan bu tür damar içi uygulamaların ciddi sağlık riskleri taşıdığını vurguluyor.

Türkiye Acil Tıp Derneği Ultrasonografi Çalışma Grubu Başkanı ve Acil Tıp Uzmanı Doç. Dr. Özlem Dikme, doktor gözetiminde ve aslında hastane ortamında yapılması gereken damar içi ilaç uygulamalarının sağlıkla hiçbir ilgisi olmayan mecralara kadar taşınmış olmasının tehlikelerine dikkat çekerek açıklamalarda bulundu.

Sosyal medya fenomenlerinin de etkisiyle moda haline gelen ‘kokteyl serum’lar, kuaför salonlarından evlere kadar birçok yere girmiş durumda. Uzmanlar doktor gözetimi ve hastane ortamında yapılmayan damar içi uygulamaların alerjik şoklara, hatta kalp durmasına neden olabileceği konusunda uyarılarda bulundu.

Doç. Dr. Dikme, “Özellikle hekim olmayanlar tarafından sağlık kabinlerinde ve birtakım medikal donanıma sahip olmayan yerlerde, bazen de gereksiz yere uygulanan enjeksiyonları çok görmeye başladık. Sosyal medyada da buna yönelik birçok influencer tarafından paylaşımlar yapılıyor. Bir moda halinde, sarı serum, vitamin serumu, atom serumu şeklinde tedaviler sunuluyor. Son dönemlerde bu iş o kadar çığırından çıkmış bir durumda ki, güzellik merkezinden gelen vakalar, kuaför salonlarından gelen vakalar bile oldu. Yoga pilates eğitimi için gittikleri merkezlerde ek tedavi olarak bağışıklığı güçlendirme adına serum yapıldığına şahit oluyoruz. Evlere servisler yapılıyor, görüyoruz sosyal medyada da. Damar yolu açılmış kişiler, evinin bahçesinde, ‘C vitamini atom serum’ denen karışımlarla paylaşımlarda bulunuyorlar” dedi.

‘ÖLÜMLE SONUÇLANABİLİR’

Hastane ortamı dışında bu tarz enjeksiyonların çok tehlikeli olduğuna dikkat çeken Doç. Dr. Dikme, “Serumun içeriğindeki bu maddeler yaşa göre, kiloya göre doz ayarı yapılmaksızın uygulanıyor. Çok hızlı gelişen alerjik reaksiyonlar sebebiyle acil müdahalelere ihtiyaç duyacak duruma düşüyor insanlar. Ölümle dahi sonuçlanabilen çok ciddi durumlarla karşılaşabiliyoruz.

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Bu şekilde acillere başvuran vakalarda artış olduğunu, yoğun bakıma giden hastalar olduğunu görmeye başladık. Ani alerjik reaksiyonlar nefes darlığına, solunum yetmezliğine, hatta kalp durmasına dahi sebep olabilir” diye konuştu.

Damar yolu ile verilen ‘atom’ olarak bilinen serumlarda yüksek doz C ve B vitamini kompleksleri olduğuna da işaret eden Doç. Dr. Dikme, aslında vücudun ihtiyaç fazlasını hemen attığını da belirterek aslında vücuda gereksiz yere fazla yük verildiğini söyledi.