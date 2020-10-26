Ahlat’taki Selçuklu Meydan Mezarlığı yoğun ilgi görüyor
Bitlis’in Ahlat ilçesinde bulunan UNESCO Dünya Kültür Mirası Geçici Listesi’ndeki Selçuklu Meydan Mezarlığı’nda ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor.
Birçok medeniyetin izlerini taşıyan, ülke ve bölgenin kültür turizminde önemli bir destinasyonu olan UNESCO Dünya Kültür Mirası Geçici Listesi’ndeki Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığı, ziyaretçilerini tarihi yolculuğa çıkarıyor. Dünyadaki üç “Kubbet-ül İslam”dan (İslamiyet’in kubbeleri) biri, Türklerin Anadolu’ya girişinin kapısı ve “Anadolu’nun tapusu” olarak bilinen Ahlat, bünyesinde barındığı Selçuklu Meydan Mezarlığı ile her yıl çok sayıda yerli ve yabancı ziyaretçiyi ağırlıyor.