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Aktüel Ahlat'ta şeftali ağacı hasadının ardından ikinci kez meyve verdi
Aktüel

Ahlat'ta şeftali ağacı hasadının ardından ikinci kez meyve verdi

Yeniakit Publisher
2020-10-17 10:41:41 -
Ahlat'ta şeftali ağacı hasadının ardından ikinci kez meyve verdi

BİTLİS (AA) - Bitlis’in Ahlat ilçesinde hasadı yapılan şeftali ağacının ikinci kez meyve vermesi görenleri şaşırttı.

Kırklar Mahallesi'nde bulunan bir bahçedeki şeftali ağaçları ikinci kez meyve verdi. Bahçe sahibi, daha önce hasadını yaptığı meyve ağacının dallarında tekrar çıkan şeftalilerin olgunlaştığını görünce şaşkınlık yaşadı.

Bahçe sahibi Kutbettin Aydoğdu, AA muhabirine, 65 yaşında olduğunu ve ilk kez bir ağacın ikinci kez meyve verdiğine şahitlik ettiğini söyledi.

Şeftali ağaçlarından yazın mahsulü topladıklarını ifade eden Aydoğdu, "Eylül başlarında ise tekrar aynı ağaç meyve tutmaya başladı. Hayretle izledik. Bunlar da hızlı bir şekilde büyümeye ve yenilecek derecede olgunlaşmaya başladı. Şu anda aynı ağaçtan ikinci defa şeftali yiyoruz. Bu durumu hayretle karşıladık. 65 yaşıma girdim böyle bir şey görmedim ve büyüklerimden de duymadım." diye konuştu.

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