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Ahlat’ta geleneksel ayran aşı şöleni

Bitlis’in Ahlat ilçesinde Kültür Haftası etkinlikleri kapsamında ‘Geleneksel Ayran Aşı Şöleni’ düzenlendi.

18 Ağustos 2019 Pazar 17:02
Ahlat’ta geleneksel ayran aşı şöleni

Bitlis’in Ahlat ilçesinde Kültür Haftası etkinlikleri kapsamında ‘Geleneksel Ayran Aşı Şöleni’ düzenlendi.


Ahlat Kültür ve Eğitim Vakfının (AKEV) organizasyonu ve İstanbul, İzmir, Antalya, Manisa, Kocaeli ile Van’da faaliyet yürüten Ahlat derneklerinin katkılarıyla düzenlenen şölen renkli görüntülere sahne oldu. İlçenin Kırklar Mahallesi’nde bulunan mesire alanında düzenlenen ‘Geleneksel Ayran Aşı Şöleni’nde bir araya gelen Ahlatlılar birlik ve beraberlik mesajları vererek güzel vakit geçirdi. Mesire alanında kurulan ocaklardaki dev kazanlarda pişirilen ayran aşının yanı sıra etkinliğe katılanlara kavurma-pilav ikramında da bulunuldu.


Düzenlenen etkinlikte konuşan Ahlat Kültür ve Eğitim Vakfı (AKEV) Yönetim Kurulu Başkanı Sadık Şerefoğlu, gurbetteki Ahlatlılar ve ilçede yaşayan Ahlatlıların bu etkinlikle bir araya geldiğini ve çok güzel bir şekilde birlik beraberlik mesajları verdiklerini söyledi. Şerefoğlu, “Geleneksel ayran aşı şölenimize hoş geldiniz. Sizlerle birlikte olmanın mutluluğu içerisindeyiz. Bu topluluğumuz, birlik ve beraberliğimizin göstergesidir. Çok güzel bir katılım var. Birlik ve beraberliğimizin yücelmesi için, gençlerimizin bir birini tanıması için, çocuklarımıza geleceği öğretmek için bu tür etkinlikler önemlidir. Bu tür etkinlikleri vakfımız ve dernekler olarak elimizden geldiği kadar devam ettireceğiz. Gerek Ankara ve İstanbul’da gerekse diğer şehirlerimizde yapmış olduğumuz etkinliklerle aynı ortamı oluşturmaktayız. Fakat burada hem dışarıda yaşayan hem de burada bulunan Ahlatlılar bir araya geldi. Yıllardır bir birini görmeyen insanlar kucaklaşmış oldu. Bu da ayrı bir mutluluk oluşturdu. Bu topluluğun daim olmasını temenni ediyorum. Bu etkinlikte bizimle beraber olan herkese teşekkür ediyorum” dedi.


Etkinliğe katılan İYİ Parti Ankara Milletvekili Halil İbrahim Oral ve Ahlat Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban’ın da birer konuşma yapmasının ardından yerel ses sanatçılarının seslendirdiği şarkılarla halaylar çeken Ahlatlılar gönüllerince bir gün geçirdi.

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Haber Tarihi: 18 Ağustos 2019 Pazar 17:02
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