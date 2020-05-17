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Ahlatcı’dan maske üretimi yapan kadınlara teşekkür

AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, pandemi sürecinde gönüllü maske üretimi yapan AK Parti Kadın Kolları üyelerine teşekkür ziyaretinde bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-05-17 11:29:52 -
Ahlatcı’dan maske üretimi yapan kadınlara teşekkür

AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, pandemi sürecinde gönüllü maske üretimi yapan AK Parti Kadın Kolları üyelerine teşekkür ziyaretinde bulundu.


Korona virüs salgını sürecinde Çorum Belediyesi tarafından başlatılan maske üretimi devam ediyor. Hitit Üniversitesi Moda Tasarım atölyelerini belediyeye tahsis ederken, AK Parti Kadın Kolları başta olmak birçok sivil toplum kuruluşunda görev yapan kadınlar da gönüllü olarak bu çalışmaya destek oluyor.


AK Parti Kadın Kolları Başkanı Meryem Demir ile birlikte maske üretimi yapan atölyeleri ziyaret eden Ahlatcı, partili kadınlara bu süreçte gösterdikleri özverili çalışmadan dolayı teşekkür etti.


Korona virüsle mücadelede görev alan tüm kadınlarla gurur duyduklarını dile getiren Ahlatcı, “Sizler bugünün Nene Hatunları, Halide Onbaşı’ları, Şerife Bacı’ları, Erzurumlu Kara Fatma’ları, Hafız Selam İzbeli’leri ve ismini sayamadığımız kahraman kadınlarımız gibi sizler de bugün korona virüs salgınına karşı mücadelede görev alıyorsunuz. Sizlerle ne kadar gurur duysak azdır. Siz değerli bacılarımızdan Allah razı olsun. Bizler bir durum karşısında tek vücut olup topyekun mücadele ediyoruz. Kadın Kolları başkanımız ve teşkilatına çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

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