Ahlat nerede? Ahlat nereye bağlı?

Ahlat, Türkiye'nin Doğu Anadolu Bölgesinde bulunan Bitlis ilinin yaklaşık 38 bin nüfuslu bir ilçesidir. Ahlat ilçesi, Bitlis'in ilçelerinden doğuda Adilcevaz, güneyde Güroymak ve Tatvan ilçeleriyle birlikte, kuzeyde ve batıda da Muş'un Malazgirt, Bulanık ve Korkut ilçeleriyle komşudur. Ayrıca Bitlis'in Van Gölü'ne kıyısı olan ilçelerindendir ve il merkezinden uzaklığı da yaklaşık 62 kilometredir.

Ahlat nerede?

Ahlat, Bitlis üzerinden Van’a doğru giderken Bitlis ile Van Gölü kıyısında, Nemrut ve Süphan dağları arasında özel bir ilçedir. Urartular ve Osmanlılar ile beraber daha pek çok farklı medeniyete ev sahipliği yapmış önemli kültürel ilçeler arasında yer alıyor. Özellikle farklı medeniyetlerin bıraktığı kültürel yapılar koruma altındadır. Van Gölü'nün Kuzeybatısında Bitlis ilçesi olarak öne çıkan Ahlat, pek çok değişik ulaşım yolu ile bölgeye erişim imkanı tanımaktadır. Ayrıca Ahlat, Van Gölü'nün muhteşem maviliğini izleme şansı sunarken, Süphan Dağı'nın karlı zirvelerine de şahitlik etme imkanı vermektedir.

Ahlat'a nasıl gidilir?

Ahlat, Bitlis ve Van ile Ağrı karayollarının hemen kenarında yer almaktadır. O yüzden bu üç nokta üzerinden otobüsler ve minibüsler ile kişisel araçlar vasıtasıyla ulaşmak mümkün. Gün içerisinde sürekli olarak farklı seferler üzerinden karayolu kullanarak bölgeye kolay şekilde ulaşım sağlanabilir.

Uçak üzerinden ulaşım sağlamak İsteyenler ise Van ve Ağrı hava alanlarını kullanabilir. Özellikle İstanbul başta olmak üzere Ankara ve İzmir ve Van üzerinden uçak seferlerinin olduğunu söylemek mümkündür. Gün içerisinde yaklaşık olarak 6 ya da 7 sefer bulunuyor. Van’a ulaştıktan sonra Bitlis'e servis araçları ve otobüsler vasıtasıyla ulaşılabilir.

Aynı zamanda alternatif olarak tren yolculuğunu değerlendirebilirsiniz. Bitlis'in Tatvan ilçesine tren ile ulaşım sağladıktan sonra kısa bir yolculuğun ardından Ahlat'a kolayca varmanız mümkün. Hem karayolu hem havayolu ve hem de tren yolu ile bölgeye kolay erişim imkanı bulunmaktadır.