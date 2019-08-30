Ahlat, 1071 kutlamalarında ana dominant rol oynadı

Bitlis’in Ahlat Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban, 1071 Ahlat-Malazgirt Kutlamalarını değerlendirdi. Makamında gazetecilere açıklama yapan Başkan Çoban, 23-26 Ağustos tarihlerinde muhteşem etkinliklerini yaptıklarını söyledi. Çoban;“1071 kutlamaları hem Malazgirt’te hem Ahlat’ta yapıldı. Devletimiz nihayetinde bu mevzuda tüm hassasiyeti ortaya koydu. Devletimizin kuvvet komutanlarından bakanlar kuruluna, bürokratlarına, aynı zamanda Cumhur İttifakı olarak ta tanımlananCumhurbaşkanımız ve Devlet Bahçeli’nin birlikte hareket ettiği ittifakın tüm mümessilleri bu alanda muhteşem bir görselle hem ecdadın mirasına sahip çıkmışlar hem de burada ki ve Doğu Anadolu’da ki ahalinin tamamına ümit vermişlerdir. Devlet millet bütünleşmesi ihtişamlı bir şekilde her iki adresimizde de çok iyi netice vermiş, vatandaşlarımız aleniyetle burada devletinin yanında yer alarak sayın Cumhurbaşkanımızın 1071 ruhaniyetli çağrısı milletimizde çok olgun bir şekilde karşılık buldu” dedi.

“Ahlat etkinliklerde ana dominant rolü oynadı”

Ahlat’ın düzenlenen 1071 kutlama etkinliklerinde ana dominant rol oynadığının altını çizen Başkan Çoban, “Ahlat’ta 3 gün süren ve uzun bir geçmişe dayalı olan hazırlığında gereği olarak Etno Sporu, tarihi ve kültürel mirasımızı, el sanatlarımızı ve beraberinde coğrafi zenginliğimizi, ama aynı zamanda Türkiye’nin 80 vilayetinden farklı kuruluşları da davetimize iştirak ederek kattığımız bir şölene dönüşmüştür. Cumhurbaşkanımızın Türkiye’de tüm insanlığı aslında etkileyecek olumlu bir mesajı var. ‘Artık geçmişte ihmal edilen yerleri bugünden sonra ihmal etmeyeceğiz tam tersine ihya edeceğiz’ ifadesidir. Bu Doğu Anadolu’da da tüm insanımıza aslında muhteşem bir çağrı olmuş ve karşılık bulmuştur. Cumhurbaşkanımızın zat-ı devletlerine zaten yeterince bir muhabbet var ama bu çağrılarda sanki milletimizi yeniden ciddi anlamda etrafında toplanmasına vesile edecek çağrılar olmuştur. Ahlat’ta malumunuz aynı zamanda Türkiye’nin en büyük arkeoloji ve sanat tarihi alanları, en büyük kültürel miras alanı, kazı alanı, böyle olunca da Çanakkale’de gösterdiğimiz vefayı orası kurtuluş, kuruluşta da Ahlat 8 bin adet abidesiyle, Cumhurbaşkanımız bakanlar kuruluyla ve kuvvet komutanlarıyla o vefayı göstererek tam Sultan Alparslan varisi vefasını göstererek burada da o ziyarette bulunmuşlar. Halkımız bu ziyaretten dolayı tüm Türk dünyası ve İslam alemi bu hassasiyete hayranlıkla eğilmiş, vatanımızın her karış toprağının emniyet içerisinde olduğunu da ilan etmiş, böyle bir zenginliği de yakalamış oluyoruz” diye konuştu.

“Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Cumhurbaşkanımızın Ahlat’a olan muhabbetinin işaretidir”

Ahlat’ta önemli mücadeleler verdiklerini, hassas bir takım gayretler içerisinde olduklarını ifade eden Ahlat Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban; “ İnsanımızı bütünleştirecek, kardeşliğimizi, bekamızı devam ettirecek güzel çalışmalar yaptık. Ama bunların hepsinin üstünde 100 yıl sonra bile bundan daha önemli bir projeyi üretme şansımız olmayan bir proje hayata geçiriyoruz. O da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nin bin yıl önceki kentimizde inşasıdır. Bu da bin yıl önce Sultan Alparslan otağını buraya kurmuştu, ikinci bin yılımızda da sayın Cumhurbaşkanımızın aynı otağı buraya kurarak buraya ve buranın insanına göstermiş olduğu muhabbetin işaretidir. Biz bu muhabbete binlerce şükranlarımızı ve teşekkürlerimizi belirtmek isteriz” dedi.

“Bölge yeniden ihya ediliyor”

Bakanların ve bürokrasinin ilçeye güzel ve hassas yaklaşımlarının olduğunu belirten Çoban; “Bu bölge yeniden ihya ediliyor. Bu önemli bir karar ve ivmedir. Aslında biraz da vatandaşımızın o gizli mutluluğunu sesli ifade ediyoruz. Artık buraları rahatsız edecek tüm unsurların yerine rahatlatacak, huzura kavuşturacak devletimizin burada varlığı söz konusu olmuş. Bu nişane bu işaret fişeği Ankara’da, İzmir’de, İstanbul’da oturan bölge insanını da çok mutlu etmiş. Sadece burada oturanları değil onları da çok mutlu etmiştir. Aslında Doğu Anadolu bir huzursuzluk adresi olmaktan ziyade tüm güzelliklerin sergilendiği, Ahlat’ta ki bu festival tüm Türkiye’nin ve Türk Dünyasının festivali oldu. Böyle muhteşem ve ihtişamlı bir festival oldu. 400 bin metrekare alan günde takriben 15 bin insanın ziyaret ettiği, eğlendiği, neşelendiği, hatta belki bir takım dramları izleyerek hüzünlendiği ama tek millet olduğu alana dönüştü. Bunları görünce burada ki emeğin çok büyük olduğunu görüyoruz. Okçular Vakfımız burada gerçekten muhteşem bir görev üstlendi. Belediyemizle birlikte hareket ettiler. Biz ev sahipliği yapmada kusur etmedik. Onlarda bu kültüre sahip çıkmada hiç bir şeyi esirgemediler. Birlikte çalışınca muazzam işler yapmakta mümkün.Tabi Ahlat’ın festivalin içerisinde ki öğelerle birlikte farklı bir yeri de vardı. Tarihçileri, arkeologları, edebiyatçıları, aynı zamanda bilim adamlarını ve sanatkarlarını birebir ilgilendiren bir alandı. Yeryüzünde başka hiçbir devlette 210 bin metrekarelik alanda 8 bin 200 adet taş kitabe bulunmuyor. Bunlardan biri sadece Avrupa ülkelerinin birini elinde olsa bunu dünyaya pazarlarlar. Bizde ecdadımız çok önemli tapu senetlerimiz dediğimiz, devletimizin ve milletimizin Anadolu’nun tapu senetleri dediğimiz ’Anadolu’nun Kapısı Türkiye’nin Tapusu’ anlamında ki senetler. Bunlar okunduğunda öyle zannediyorum ki Türkiye çok daha ihtişamlı bir tarihi başlangıcının olduğunu öz güven içerisinde yetişecek nesillerinin olduğunu hep beraber görecek. Bu festival 80 milyonun ümidi olan bir festival. Bu vesileyle 1071 kutlamalarında gerek Malazgirt’te gerekse Ahlat’ta tüm ihtişamıyla gerçekleştiren başta himayelerinde olduğu için Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a, MHP lideri Dr. Devlet Bahçeli’ye, Okçular Vakfı’na, tüm bakanlarımıza, kuvvet komutanlarımıza, bürokratlarımıza teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.