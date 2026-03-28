Ahlaksızlıkta Sözcü-CHP ittifakı! Otel odasında personeliyle basılan başkana avukatlık

Ahlaksızlığa kılıf: "Ekonomik durumu güçlü zaten"

Sözcü TV ekranlarına konuk edilen CHP Uşak İl Başkanı Celalettin Çoban, skandalla ilgili akıllara ziyan bir savunma yaptı. Toplumun ahlaki değerlerini hiçe sayan bu rezalet karşısında özür dilemek yerine, belediye başkanının mal varlığına sığınan Çoban, "Ekonomik durumu güçlü zaten" diyerek adeta "zengindir, ne yapsa yeridir" imasında bulundu.

Sözcü TV 'aklama' merkezi oldu

Milletin değerlerine her fırsatta saldıran Sözcü TV, bu kez de bir ahlaksızlık iddiasının üzerini örtmek için mikrofonlarını CHP'li yöneticiye açtı. Program boyunca iddiaların ciddiyeti yerine, olayın siyasi bir kumpas olduğu algısı işlenmeye çalışıldı. 21 yaşındaki bir genç kızın adının karıştığı bu vahim tabloyu görmezden gelen kanal, yayıncılık değil, adeta CHP’li başkanın özel kalem müdürlüğünü yaptı.

Toplumdan büyük tepki: Bu neyin savunması?

Sosyal medyada ve kamuoyunda yükselen sesler, CHP ve Sözcü’nün bu tutumuna "Edep yahu!" diyerek tepki gösterdi. Vatandaşlar, "Bir belediye başkanının ekonomik durumunun iyi olması, iddia edilen ahlaksızlıkları meşrulaştırır mı?" sorusunu sorarken, CHP’nin bu "sahip çıkma" operasyonu, partinin ahlak anlayışını bir kez daha gözler önüne serdi.

Özetle: Skandallar zinciriyle anılan CHP belediyeciliği, şimdi de medya desteğiyle ahlaki çöküşü "ekonomik güç" maskesiyle örtmeye çalışıyor.