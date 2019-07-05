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Ahlaksızlıkta sınırı olmayan azgın kavimden bunu da gördük: Pedofili de insandır

Lut Kavmi'nin torunu sapkın LGBTİ'liler, sapkın davranışlarını "özgürlük" kılıfıyla meşrulaştırırken, sosyal medya üzerinden paylaştıkları 'pedofililer de insandır' temalı afişlerle de sapkınlığı ve sapkınları masumlaştırmaya çalışıyorlar.

05 Temmuz 2019 Cuma 12:42
Ahlaksızlıkta sınırı olmayan azgın kavimden bunu da gördük: Pedofili de insandır

 Taha Emre Özdemir  yeniakit.com.tr 

Her yıl düzenlemeye çabaladıkları sözde 'Onur Yürüyüşü' ile gündeme gelen sapkın LGBTİ'liler, ahlaksızlıklarını "özgürlük" adı altında dayatmaya çalışırken, sosyal medya üzerinden paylaştıkları 'Pedophiles are people too.' 'Pedofili de insandır.' afişleriyle sapkınlıklarını masumlaştırmaya çalışıyorlar.

Sapkınlara bu konuda da destek verecekler mi?

Azgın kavmi Avrupa Birliği ile birlikte destekleyen CHP ve HDP'Lİ yöneticiler, sözde 'Onur Yürüyüşü'nde de onlarla birlikte olarak emniyet güçlerinin karşısında dokunulmazlıklarını kullanmaya çalışmışlardı.

CHP'li Ekrem İmamoğlu da yabancı basına konuşmuş, "LGBTİ'lierin yürüyüş yasağı bizimle ilgili değil. Yetkililerle onlar için görüşeceğim." diyerek azgınlara destek sözü vermişti. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da 'hür doğup hür yaşayanlara selamla' paylaşımını yaparak sözde 'onur yürüyüşü'nü desteklemişti.

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Haber Tarihi: 05 Temmuz 2019 Cuma 12:42
  1. İstanbul
  2. Onur Yürüyüşü
  3. Ekrem İmamoğlu
  4. Canan Kaftancıoğlu

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