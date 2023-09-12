Ahlaksızlıklarla dolu programda yeni skandal! Bir de gösteri de kutladılar

Yayınlandığı günden beri ahlaksızlıkları ile anılan ‘Konuşanlar’ isimli programda yeni bir skandal yine büyük tepki topladı.

Küfür ve ahlaksız konuşmaların, kötü yönlendirmelerin gırla barındığı toplum değerleri ile çatışan program artık bu kadar da olmaz dedirtti.

Kendisini ‘Bu programı izlemini istemiyorum’ diye uyaran kocasını boşadı. Programda öğretmen olduğu iddia edilen kadın bunu bir mağduriyetmiş gibi anlatarak büyük bir işe imza attığı imasında bulunuyor.

Eşinin uyarısından sonra yaşananları anlatan kadın şu sözleri kullandı:

"Gülmek için evde seni izliyordum. O da bundan rahatsız olmuş herhalde ertesi gün izleyecektim üyeliği silmiş. Sinirlendim yenisini yaptım, senin sesini duyduğu anda gelip televizyonu kapattı, yasak, eğlenmeyeceksin dedi. Ben de o gün boşanmaya karar verdim. Hatta boşanacağım gün de bilet alıp Hasan Can'a gideceğim diyerek yemin ettim"

ÖNE ÇIKAN VİDEO

PROGRAM SUNUCUSU ŞAHIS BOŞANMAYI DUYUNCA ‘ÇOK MUTLU OLDUM’

Program sunucusu şahıs büyük bir başarı hikayesiymiş gibi bunun karşısında "bir alkış" diyerek bağırarak "Helal olsun valla çok mutlu oldum" dedi ve genç kadına sarıldı.

Ahlaksızlığın zirve yaptığı o anlarda program sunucusu şahıs iyice haddini aşarak "Y... gibi bir erkek topluluğuyuz böyle böyle gıdım gıdım dik durmaya çalışıyorsunuz" ifadelerini kullandı.