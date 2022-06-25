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Dünya Ahlaksızlık da kurtarmadı! Netflix batıyor…
Dünya

Ahlaksızlık da kurtarmadı! Netflix batıyor…

Yaptığı ahlaksız yayınlarla adından söz ettiren Netflix, hem ABD'de hem de diğer ülkelerde farklı rollerde görev alan 300 çalışanını daha işten çıkardı. Söz konusu işten çıkarmalara, Netflix'in gelir büyümesinde gözlemlediği yavaşlama gerekçe gösterildi.

Yeniakit Publisher
2022-06-25 17:32:00 - 2022-06-25 20:47:52
Ahlaksızlık da kurtarmadı! Netflix batıyor…

 

Yaptığı ahlaksız yayınlarla adından söz ettiren Netflix, hem ABD'de hem de diğer ülkelerde farklı rollerde görev alan 300 çalışanını daha işten çıkardı. Söz konusu işten çıkarmalara, Netflix'in gelir büyümesinde gözlemlediği yavaşlama gerekçe gösterildi.

Dijital yayın devi Netflix, gelir büyümesindeki yavaşlama nedeniyle hem ABD'de hem de diğer ülkelerde farklı rollerde görev alan 300 çalışanını daha işten çıkardı. Şirket sözcüsü Bao Nguyen, konuya ilişkin açıklamasında işten çıkarmaların birçok farklı ekibi etkilediğine işaret etti. İlişiği kesilen Netflix çalışanların çoğunun, ABD'de bulunduğunun da altı çizildi.

Akşam'ın haberine göre; Nguyen, Netflix'in benzer bir hamle daha yapıp yapmayacağına ilişkin kendisine yöneltilen soruları yanıtsız bıraktı. Şirket CEO'ları Reed Hastings ve Ted Sarandos ise çalışanlara gönderdikleri bir e-postada, endişelerin farkında olduklarına ve ilerleyen süreçlerde daha normal bir iş akışına dönmeyi planladıklarına işaret etti.

NETFLIX, MAYIS AYINDA DA 150 ÇALIŞANINI İŞTEN ÇIKARMIŞTI
Öte yandan; Netflix, açıkladığı son mali çeyrek raporunda zor bir dönemden geçtiğini duyurmuş ve 10 yıl sonra ilk kez abone kaybı yaşadığını açıklamıştı. Bunun üzerine platform, bazı projelerini iptal etmek zorunda kalmıştı. Benzer şekilde, finansal sorunlara çözüm getirebilmek amacıyla reklamlı bir abonelik sistemi üzerinde de çalışılmaya başlanmıştı. Şirket ayrıca, Mayıs ayında da 150 çalışanını işten çıkarmıştı.

 


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Yorumlar

abdullah

beter olsun şerefsizler. sahipleri ve yöneticileri kimlerse ahlaksız herifler. çocuklarımızı ve gençlerimizi zehirliyorlar.
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