Ahlaksızlık için gün değiştirmişti! Dibe çakıldı
Fox TV’nin ahlaksız dizileri arasında yerini alan Masumiyet dizisi, rezillikleri için yayın gününü Pazartesi’ye almıştı. Buna rağmen istediği izlenme oranını yakalayamayan dizi reytinglerde adeta çakıldı.
Kadına şiddet, aldatma gibi konuları normalleştirerek toplum aile yapısını bozmaya çalışan Masumiyet dizisinin yeni bölümü reytinglerde dibe çakıldı.
17 mayıs 2021 reyting sonuçlarına göre;
TRT’nin sevilen dizilerinden biri olan Uyanış Büyük Selçuklu, reytinglerde zirvedeki yerini korudu. Haftayı 1. Sırada tamamlayan dizide yaşananlar ise izleyenleri adeta ekrana kilitledi.