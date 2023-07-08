  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Ahlaksızlık diz boyu! İranlı soytarı, Türkiye’deki Gülşen’i aratmadı!
Dünya

Ahlaksızlık diz boyu! İranlı soytarı, Türkiye’deki Gülşen’i aratmadı!

Yeniakit Publisher
2023-07-08 18:36:00 -
Ahlaksızlık diz boyu! İranlı soytarı, Türkiye’deki Gülşen’i aratmadı!

İranlı soytarı kadın, İmam Hatiplilere hakaret eden Gülşen’i aratmadı! Bir yandan şarkı yasağı var diyorlar, diğer taraftan caminin içinde şarkı söylüyorlar!

Türkiye’deki azgın laikçilerin uzantısı bir kadın, kadınlara şarkı söyleme yasağı olduğunu idida ederek, İsfahan’da bir camide şarkı söyleyerek soytarılık yaptı..

Baş örtüsü ile ilgili kurallara uymayıp, teşhirciliği kendilerine rehber edinen azgın kesim, dindar insanları tahkir etmek için, camide dahi şarkı söylemeye kalkıyorlar..

Soytarı kadının densizliğini, güvenlik görevlisi engellemeye çalışsa da,  şirret kadın şarkı söylemeye devam etti. O anlar sosyal medyada gündem oldu. 

Milyarlarca inananı olan İslam Dinine bu saygısızlığı ‘Protesto hakkı’ olarak değerlendirmeye kalkan Türkiye’deki laiklerin ise, 1997 yılında Mahmut Kaçar isimli vatandaşın, Anıtkabir’de “Kuran’a bağlı olun” demesi üzerine linç operasyonu başlatmışlar, protesto hakkını kullanan vatandaş 4.5 yıl hapis yatmıştı..

Gülşen'e büyük şok
Gülşen'e büyük şok

Gündem
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Gülşen'e büyük şok

İHL düşmanı Gülşen’den sürpriz karar! Şaşkına çeviren gelişme...
İHL düşmanı Gülşen’den sürpriz karar! Şaşkına çeviren gelişme...

Medya

İHL düşmanı Gülşen’den sürpriz karar! Şaşkına çeviren gelişme...

Yurt dışına çıkınca ‘oh’ çekmiştik! Ahlaksız Gülşen Türkiye’ye dönmek için bakın neyi bekliyor
Yurt dışına çıkınca ‘oh’ çekmiştik! Ahlaksız Gülşen Türkiye’ye dönmek için bakın neyi bekliyor

Medya

Yurt dışına çıkınca ‘oh’ çekmiştik! Ahlaksız Gülşen Türkiye’ye dönmek için bakın neyi bekliyor

Ahlaksız şarkıcı Gülşen’in yargılandığı davada karar için geri sayım!
Ahlaksız şarkıcı Gülşen’in yargılandığı davada karar için geri sayım!

Medya

Ahlaksız şarkıcı Gülşen’in yargılandığı davada karar için geri sayım!

Hadsiz Gülşen'e "imam hatip" davasında 10 ay hapis cezası
Hadsiz Gülşen'e "imam hatip" davasında 10 ay hapis cezası

Gündem

Hadsiz Gülşen'e "imam hatip" davasında 10 ay hapis cezası

Erdoğan kazanırsa ülkeyi terk edeceğim, demişti! Bay bay Gülşen güle güle
Erdoğan kazanırsa ülkeyi terk edeceğim, demişti! Bay bay Gülşen güle güle

Gündem

Erdoğan kazanırsa ülkeyi terk edeceğim, demişti! Bay bay Gülşen güle güle

Büyük skandalın ardından Gülşen hakkında karar verildi!
Büyük skandalın ardından Gülşen hakkında karar verildi!

Medya

Büyük skandalın ardından Gülşen hakkında karar verildi!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23