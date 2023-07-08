Ahlaksızlık diz boyu! İranlı soytarı, Türkiye’deki Gülşen’i aratmadı!

Türkiye’deki azgın laikçilerin uzantısı bir kadın, kadınlara şarkı söyleme yasağı olduğunu idida ederek, İsfahan’da bir camide şarkı söyleyerek soytarılık yaptı..

Baş örtüsü ile ilgili kurallara uymayıp, teşhirciliği kendilerine rehber edinen azgın kesim, dindar insanları tahkir etmek için, camide dahi şarkı söylemeye kalkıyorlar..

Soytarı kadının densizliğini, güvenlik görevlisi engellemeye çalışsa da, şirret kadın şarkı söylemeye devam etti. O anlar sosyal medyada gündem oldu.

Milyarlarca inananı olan İslam Dinine bu saygısızlığı ‘Protesto hakkı’ olarak değerlendirmeye kalkan Türkiye’deki laiklerin ise, 1997 yılında Mahmut Kaçar isimli vatandaşın, Anıtkabir’de “Kuran’a bağlı olun” demesi üzerine linç operasyonu başlatmışlar, protesto hakkını kullanan vatandaş 4.5 yıl hapis yatmıştı..