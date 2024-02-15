  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Ahlaksızlığın Türkiye şubesini geç olmadan durdurun! Bunun adı yarışma değil açık hava kerhanesi
Gündem

Ahlaksızlığın Türkiye şubesini geç olmadan durdurun! Bunun adı yarışma değil açık hava kerhanesi

Yeniakit Publisher
2024-02-15 14:33:00 - 2024-02-15 14:39:08
Ahlaksızlığın Türkiye şubesini geç olmadan durdurun! Bunun adı yarışma değil açık hava kerhanesi

Seküler bağnazlar batı ahlaksızlığını çoğunluğu Müslüman olan Türkiye’ye transfer etmeye devam ediyor. İlk olarak İngiltere’de yayınlanan ve müstehcen görüntülerin tavan yaptığı bir edepsiz programın Türkiye’de yayına sokulması tepki çekerken, vatandaşlar devletin harekete geçmesini ve rezilliğin yayılmadan engellenmesini istiyor.

 yeniakit.com.tr 

İlericiliği ahlaksızlıkla eş gören seküler kesimin Müslüman Türk halkına layık gördüğü rezilliklere bir yenisi daha eklendi. Her taşın altından çıkan İngiltere’de yayınlanan mide bulandırıcı bir programı ithal eden sekülerler, bu kadarına da pes dedirten bir formatla seyirci karşısına çıktı. Müstehcen görüntülerin tavan yaptığı, “Aşk Adası” isimli programın ilk fragmanı, söz konusu formatın iğrençliğini gözler önüne serdi.

Program tanıtımında iğrenç sözler

Lüzumsuz programlarıyla tanınan Saba Tümer isimli kadının sunacağı “Aşk Adası”nın tanıtımında kullanılan ifadeler, seyircinin nasıl bir saçmalıkla başbaşa kalacağını kanıtladı. Gain’de yayınlanacak olan programın tanıtımında, “Issız bir adaya düşseniz yanınıza ne alırdınız? Bıcır bıcır sevgili, kocaman bir ev, yüzme havuzu, yaz partileri, sınırsız eğlence? Böyle ada mı olur demeyin, yeteri kadar hayal edersek istediğimiz her şey olur! Biz de sizin için tam olarak böyle bir hayal kurduk ve artık bu hayali yaşayacak şanslı adalılar ile tanışma zamanı...” ifadeleri kullanıldı. Bir kadın yarışmacının villaya girerken “Aşk istiyorum, sevgi istiyorum, erkek istiyorum erkek” demesi de ayrıca tepkilere neden oldu.


ÖNE ÇIKAN VİDEO

Bu formatın amacı ne?

Programın kurallarına göre, kadın ve erkeklerin eşleşeceği yarışmada çeşitli oyunlar oynanacak ve “partnerini” bulamayan kişiler elenecek.

Yayından kaldırılsın!

Açık şekilde gayrimeşru ilişkiyi özendiren ve zinaya davetiye çıkaran bu rezilliğin Müslüman Türk halkına sunulması, provokatif bir girişim olarak değerlendirildi. Vatandaşlar söz konusu programın daha ilk bölümü yayınlanmadan yetkililerin el atmasını ve yayına girmeden programın son bulmasını istiyor. “Böyle yarışma olmaz, bu bildiğin açık hava kerhanesi” yorumlarına neden olan format hakkında devletin harekete geçmesi ve vatandaşların sözüne kulak vermesi bekleniyor.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Putin'den Ukrayna açıklaması! Tek pişmanlığını açıkladı! Trump mı, Biden mı? Sorusuna verdiği cevap şaşırttı
Dünya

Putin'den Ukrayna açıklaması! Tek pişmanlığını açıkladı! Trump mı, Biden mı? Sorusuna verdiği cevap şaşırttı

Ukrayna'nın topraklarını işgal eden Rusya'nın Devlet Başkanı Vladimir Putin, verdiği özel mülakatta tek pişmanlıklarını açıkladı. Putin Trum..
Ünlü isimlerden olan o oyuncu özür diledi: İslamofobik paylaşımları gündeme düştü! Çok sert tepki yağmıştı
Aktüel

Ünlü isimlerden olan o oyuncu özür diledi: İslamofobik paylaşımları gündeme düştü! Çok sert tepki yağmıştı

ABD'li oyuncu Selma Blair, İslamofobik yorumuna gelen tepkiler sonrası özür diledi. Küresel savaş kriz en dünyayı vururken bu kez ünlü oyun..
Eren Erdem paylaştı CHP'de ifşalar başladı! Kılıçdaroğlu'na ağza alınmayacak küfürler
Siyaset

Eren Erdem paylaştı CHP'de ifşalar başladı! Kılıçdaroğlu'na ağza alınmayacak küfürler

Koltuğunu kaybetme korkusuyla Özgür Özel'e karşı kurultayda Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyen ve partiden ihraç edileceği iddia edilen CHP e..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23