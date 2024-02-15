Ahlaksızlığın Türkiye şubesini geç olmadan durdurun! Bunun adı yarışma değil açık hava kerhanesi

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İlericiliği ahlaksızlıkla eş gören seküler kesimin Müslüman Türk halkına layık gördüğü rezilliklere bir yenisi daha eklendi. Her taşın altından çıkan İngiltere’de yayınlanan mide bulandırıcı bir programı ithal eden sekülerler, bu kadarına da pes dedirten bir formatla seyirci karşısına çıktı. Müstehcen görüntülerin tavan yaptığı, “Aşk Adası” isimli programın ilk fragmanı, söz konusu formatın iğrençliğini gözler önüne serdi.

Program tanıtımında iğrenç sözler

Lüzumsuz programlarıyla tanınan Saba Tümer isimli kadının sunacağı “Aşk Adası”nın tanıtımında kullanılan ifadeler, seyircinin nasıl bir saçmalıkla başbaşa kalacağını kanıtladı. Gain’de yayınlanacak olan programın tanıtımında, “Issız bir adaya düşseniz yanınıza ne alırdınız? Bıcır bıcır sevgili, kocaman bir ev, yüzme havuzu, yaz partileri, sınırsız eğlence? Böyle ada mı olur demeyin, yeteri kadar hayal edersek istediğimiz her şey olur! Biz de sizin için tam olarak böyle bir hayal kurduk ve artık bu hayali yaşayacak şanslı adalılar ile tanışma zamanı...” ifadeleri kullanıldı. Bir kadın yarışmacının villaya girerken “Aşk istiyorum, sevgi istiyorum, erkek istiyorum erkek” demesi de ayrıca tepkilere neden oldu.



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Bu formatın amacı ne?

Programın kurallarına göre, kadın ve erkeklerin eşleşeceği yarışmada çeşitli oyunlar oynanacak ve “partnerini” bulamayan kişiler elenecek.

Yayından kaldırılsın!

Açık şekilde gayrimeşru ilişkiyi özendiren ve zinaya davetiye çıkaran bu rezilliğin Müslüman Türk halkına sunulması, provokatif bir girişim olarak değerlendirildi. Vatandaşlar söz konusu programın daha ilk bölümü yayınlanmadan yetkililerin el atmasını ve yayına girmeden programın son bulmasını istiyor. “Böyle yarışma olmaz, bu bildiğin açık hava kerhanesi” yorumlarına neden olan format hakkında devletin harekete geçmesi ve vatandaşların sözüne kulak vermesi bekleniyor.