Ahlaksızlığın bu kadarına pes! Ertuğrul Özkök 1970'deki deprem üzerinden Kızılay'ı hedef aldı

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Ertuğrul Özkök, bugünkü köşe yazısında Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen deprem üzerinden büyük bir ahlaksızlığa imza attı.

Özkök, Türkiye deprem yardımı için birbiri ile yarışırken, "Yardımlar amacına ulaşıyor mu?" diye sordu.

Ardından Haluk Levent'in yönettiği Ahbap'ın devletten daha güvenilir bir kurum olduğunu öne sürerek, 53 yıl önce, 1970 yılında yaşanmış bir deprem üzerinden Kızılay'ı hedef aldı.

Depremle mücadele sürecinde insanları yanıltarak, devlet kurumlarına olan güvenini kırmaya çalışan Özkök, Gediz depremini sanki bugün yaşanmış bir olay gibi gündeme getirerek, şu ifadeleri kullandı:

Ahmet Ertegün’den dinlemiştim. Yanılmıyorsam Gediz depreminden sonra Kızılay’a 100 bin dolar bağışlamış. Tabii daha sonra bir Amerikalı vergi mükellefi olarak bu parayı nereye götürdüğünü belgelemesi gerekmiş. Kızılay’a başvurup bir makbuz istemiş, ama o makbuzu bir türlü alamamış. 'Çok zor durumda kaldım' demişti. Ne yazık ki yardımları yapan insanlar paranın nerelerde kullanıldığını tam olarak öğrenemediler. Yani bu konuda şeffaflık çok önemli.