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Gündem Ahlaksızlığı özendiren edepsiz şarkıcıya Isparta'dan büyük ders! Bir tepki de bu enflasyonda yapılan konserlere
Gündem

Ahlaksızlığı özendiren edepsiz şarkıcıya Isparta'dan büyük ders! Bir tepki de bu enflasyonda yapılan konserlere

Soyunmayı marifet sanan ve "Açılın kızlar" diye çağrı yapan edepsiz şarkıcı Melek Mosso'nun Isparta Uluslararası Gül Festivali'nde 3 Haziran'da gerçekleşmesi planlanan konseri halkın tepkisi nedeniyle iptal edildi. Ayrıca STK'lar ekonomik krizin bulunduğu bir dönemde konserler verilmesine de tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2022-05-25 23:59:00 - 2022-05-26 00:06:21
Ahlaksızlığı özendiren edepsiz şarkıcıya Isparta'dan büyük ders! Bir tepki de bu enflasyonda yapılan konserlere

Şarkıcı Melek Mosso'nun 3 Haziran'da Uluslararası Isparta Gül Festivali kapsamında bir konser vereceği duyurulmuştu. Isparta Belediyesi tarafından da duyurusu yapılan konserin iptal edildiği öğrenildi.

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'in sosyal medya hesabından, "Isparta Uluslararası Gül Festivalimizde sizleri de aramızda görmekten mutluluk duyacağız" notuyla yapılan paylaşımında da Melek Mosso'nun olmaması dikkat çekti.

Halk, ahlaksızlığı özendiren edepsiz şarkıcıya tepki göstermişti

Halk ve sivil toplum kuruluşları Mosso'nun kentte konser düzenlemesine tepki göstermişti. Melek Mosso'nun konserinin iptal edilmesini isteyenlerden biri de Anadolu Gençlik Vakfı olmuş ve vakıftan yapılan açıklamada, "Ahlaksızlığı özendiren hiçbir şarkıcı halkımız nezdinde sanatçı olarak kabul görmeyecektir. Bu ve benzeri şarkıcıların Isparta'mız da yeri yoktur" ifadelerine yer verilmişti.

"Bu zor dönemde bu tür etkinlikler kabul görmemekte"

Öte yandan Anadolu Gençlik Derneği ve Milli Gençlik Vakfı da ortak açıklamayla konsere tepki gösterdi. Açıklamada, "Son zamanlarda Isparta Belediyesi halkımızın inanç ve gelenekleriyle uyuşmayan konserler düzenlemektedir. Ekonomik olarak zor zamanlardan geçtiğimiz bu zamanlarda halkımızın vergileriyle düzenlenen gençlerimizin ahlaki erozyona sebep olan bu tür etkinlikler halkımız nezdinde kabul görmemekte ve rahatsızlık oluşturmaktadır. İlerleyen günlerde düzenlenecek Gül Festivali'nde yer verilecek olan Melek Mosso isimli şarkıcının konseri bu rahatsızlığı ayyuka çıkarmıştır. Ahlaksızlığı özendiren hiçbir şarkıcı halkımız nezdinde sanatçı olarak kabul görmeyecektir. Bu ve benzeri şarkıcıların Isparta'mız da yeri yoktur. Milli ve manevi değerlerimize zarar veren, geleceğimiz olan gençlerimize kötü örnek olan bu konserlerin derhal iptal edilmesini Isparta Halkı ve Anadolu Gençlik Derneği Isparta Şubesi olarak Isparta Belediyemizden ve Isparta Valiliğimizden talep etmekteyiz" denildi.

Edepsizliğiyle gündeme gelmişti

Şarkıcı Melek Mosso 2019'da verdiği bir konserde hayasızlığı, azgınlığı teşvik ederek, "Açmak istiyorsanız açın, konuşmak istiyorsanız konuşun. Kimsenin nasıl davranmanız gerektiğini, ne yapmanız gerektiğini, nasıl giyinmeniz gerektiğini söylemesine ihtiyacınız yok kızlar. Sizin kendi kanatlarınız var. Kimsenin kanatları altında durmaya ihtiyacınız yok. Uçun" ifadelerini kullanmasıyla gündeme gelmiş ve halkın büyük tepkisini çekmişti.

Sözde sanatçılar ahlaksızlıkta sınırları zorluyorlar!
Sözde sanatçılar ahlaksızlıkta sınırları zorluyorlar! "Açmak istiyorsanız açın"

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Sözde sanatçılar ahlaksızlıkta sınırları zorluyorlar! "Açmak istiyorsanız açın"

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