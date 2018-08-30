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Ahlaksızlığı "cesurluk" diye gösteren zihniyete Murat Bardakçı'dan tokat gibi sözler

Murat Bardakçı, çıplaklığı cesurluk olarak tanıtan sözde gazetecilere sert tepki gösterdi.

30 Ağustos 2018 Perşembe 12:02
Ahlaksızlığı "cesurluk" diye gösteren zihniyete Murat Bardakçı'dan tokat gibi sözler

HaberTürk yazarı Murat Bardakçı, çıplaklığı cesurluk olarak tanıtan sözde gazetecilere sert tepki gösterdi.

İşte Bardakçı'nın yazısının ilgili bölümü:

Gazetelerin ve TV’lerin magazin haberlerinde, özellikle de son senelerin yaz aylarında sık sık “Cesur poz” diye bir başlık görürsünüz…

Buradaki “cesur” sıfatının öyle kahramanlıkla, gözünü budaktan sakınmamakla veya tehlikede olan birilerini yahut bir şeyleri kurtarmakla alâkası olmadığını söylememe gerek yok; “cesur poz” sözü, şimdi bazı hanımların “bir taraflarını açıp poz vermeleri” mânâsında kullanılıyor!

İlgi çekmek için, bazen de menfaat maksadıyla yapılan teşhirciliğe artık “cesur poz” denmesi, Türkçe’nin mânâlı ve derin ifadelerinden olan “cesaret” kavramının ayaklar altına alınması, hattâ mevtâ hâline getirilmesi demektir!

Hatun incecik bikinisi ile yahut üzerinde o da olmadan şakır şakır fotoğraf çektiriyor ve bu iş cesaretle ne alâkası varsa, hemen “cesur poz” oluyor… Bazen de tek başına aynanın karşısına geçiyor, “Hu huuuu, ben buradayııım!” diyerek cep telefonu ile selfie çekiyor, sosyal medya hesabına koyuyor ve hemen takdir dolu yorumlar geliyor: “Aman ne cesur pooooz!”…

Böyle selfie’lerin beş değişmez unsuru vardır: Bir hatun, bir ayna, bir cep telefonu, çift yahut tek parçalı bir bikini ve vücudun teşhir edilecek yeri, yani cesaretin kaynağı!

İşte, magazin basınımızın artık değişmez klişesi hâline gelen “cesur poz”, budur…

Haber Tarihi: 30 Ağustos 2018 Perşembe 12:02
  1. Murat Bardakçı
  2. cesur pozlar

YORUM YAZ

  • nadim hatipoğlunadim hatipoğlu54 dk önce
    AZ BİLE SÖYLEMİŞ AHLAKSIZLIĞIN ADINI SOYUNARAK CESUR POZ KOYMUŞLAR MÜSLÜMAN TÜRKİYE YE ŞERİAT GELİYOR YAYGARASINI YAPARAK DİNSİZLİĞİ AHLAKSIZLIĞI NASIL YAYILDIĞINI HEP BERABER YAŞIYORUZ NAMUSSUZLUĞUN ADI AŞKRÜŞVETİN ADI İŞİNİ BİLME GELDE YAŞA BU DÜZENDE ALLAHCC MÜSLÜMAN TÜRKİYE YE YAR VE YARDIM ETSİN .
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