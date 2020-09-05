Ahlaksızlığı 82 milyonun gözüne gözüne sokuyorlar! Dizi kılıfıyla pislik akıtma operasyonu

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Müstehcenlik, rezillik ve ahlaksızlığın ön planda tutulduğu diziler, RTÜK’ün yetersiz kalışı nedeniyle evlere servis edilmeye devam ediliyor. Skandal ve ahlaksız dizileri ile toplum aile yapısına dinamit döşeyen Yahudi patronlu FOX TV, en son yayınladığı ‘Bay Yanlış’ adlı dizi fragmanı ile ahlaksızlığın seviyesini bir kat daha artırdı. Dizinin yayınlanan 11. Bölüm fragmanında, başka bir erkekle gayrimeşru ilişki yaşayan bir kadının, o kişinin gözleri önünde başka bir erkek ile yakın temasa girdiği ve edepsiz görüntülere yer verildiği ortaya çıktı.

RTÜK uyuyor

Yıllardır toplumun kanayan yarası olan ve Müslüman Anadolu halkının büyük tepki gösterdiği ahlaksız diziler için RTÜK ise maalesef yetersiz kalıyor. Son dönemde ahlaksız dizilerle ilgili RTÜK’teki dosyalar aylarca rafta kalırken, FOX benzeri kanallar ise dizilerin yayınına tam gaz devam ediyor. RTÜK’ün verdiği cezalar ise maalesef caydırıcılıktan ve formaliteden öteye geçemiyor.