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Gündem Ahlaksızlığı 82 milyonun gözüne gözüne sokuyorlar! Dizi kılıfıyla pislik akıtma operasyonu
Gündem

Ahlaksızlığı 82 milyonun gözüne gözüne sokuyorlar! Dizi kılıfıyla pislik akıtma operasyonu

Ahlaksız dizileri ile toplum aile yapısının kuyusunu kazan Yahudi menşeili FOX TV’nin rezillikleri bitmiyor. RTÜK’ün umursamaz tavrı nedeniyle rahat hareket eden FOX, ahlaksız görüntülerin yer aldığı ‘Bay Yanlış’ adlı diziyi vatandaşların evlerine servis etmeye devam ediyor.

Yeniakit Publisher
2020-09-05 13:09:00 - 2020-09-05 14:21:29
Ahlaksızlığı 82 milyonun gözüne gözüne sokuyorlar! Dizi kılıfıyla pislik akıtma operasyonu

 yeniakit.com.tr 

Müstehcenlik, rezillik ve ahlaksızlığın ön planda tutulduğu diziler, RTÜK’ün yetersiz kalışı nedeniyle evlere servis edilmeye devam ediliyor. Skandal ve ahlaksız dizileri ile toplum aile yapısına dinamit döşeyen Yahudi patronlu FOX TV, en son yayınladığı ‘Bay Yanlış’ adlı dizi fragmanı ile ahlaksızlığın seviyesini bir kat daha artırdı. Dizinin yayınlanan 11. Bölüm fragmanında, başka bir erkekle gayrimeşru ilişki yaşayan bir kadının, o kişinin gözleri önünde başka bir erkek ile yakın temasa girdiği ve edepsiz görüntülere yer verildiği ortaya çıktı.

RTÜK uyuyor

Yıllardır toplumun kanayan yarası olan ve Müslüman Anadolu halkının büyük tepki gösterdiği ahlaksız diziler için RTÜK ise maalesef yetersiz kalıyor. Son dönemde ahlaksız dizilerle ilgili RTÜK’teki dosyalar aylarca rafta kalırken, FOX benzeri kanallar ise dizilerin yayınına tam gaz devam ediyor. RTÜK’ün verdiği cezalar ise maalesef caydırıcılıktan ve formaliteden öteye geçemiyor.

FOX TV yayınları
FOX TV yayınları

Medya

FOX TV yayınları

FOX TV dizileri
FOX TV dizileri

Medya

FOX TV dizileri

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Yorumlar

Bekir

Aynen akit e katılıyorum bu pisliğin önüne geçilmesi lazım....
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mustafa33

ohaa resmen erotik film cekiyorlar RTUK e kayyum atanmali
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