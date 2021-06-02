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Gündem Ahlaksızlığa tepki gösteren ve "sapıksınız" diyen Deniz Akkaya'ya hapis cezası!
Gündem

Ahlaksızlığa tepki gösteren ve "sapıksınız" diyen Deniz Akkaya'ya hapis cezası!

Ameliyatla cinsiyet değiştirerek adeta 'erkeklikten istifa' eden Selin Ciğerci'ye "Spor hocama çıplak videolarını göndermiş" iddiasında bulunarak tepki gösteren Deniz Akkaya'ya mahkeme tarafından zorlama hapsi verildi.

Yeniakit Publisher
2021-06-02 19:51:00 -
Ahlaksızlığa tepki gösteren ve "sapıksınız" diyen Deniz Akkaya'ya hapis cezası!

Ahlaksızlığın merkezi magazin dünyasının gündeminde, her geçen gün yeni bir skandal yaşanıyor.

Adeta erkeklikten 'istifa' edip ameliyatla cinsiyet değiştiren Selin Ciğerci adlı şahıs, geçtiğimiz aylarda avukatı aracılığıyla İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvurarak kendisi ve eşi olduğu iddia edilen futbolcu Gökhan Çıra'yı hedef alan açıklamalar yaptığı iddiasıyla Deniz Akkaya hakkında 3 ay tedbir kararı aldırmıştı.

“Cinsel kimliğini pazarlıyorsun” tepkisi

İddiaya göre Akkaya, "Söylemezsem Olmaz" programında Selin Ciğerci'yle ilgili olarak, "Kariyeri arabada başladı, orada bitecek. Spor hocama çıplak videolarını göndermiş. Bununla beraber olan adamlara sesleniyorum, siz de sapıksınız. Sen cinsel kimliğini pazarlıyorsun" şeklinde açıklamalarda bulunarak tepki gösterdi.

Hürriyet’te yer alan habere göre, Selin Ciğerci'nin avukatı dilekçesinde, Deniz Akkaya'nın tedbir kararını ihlal ederek küçük düşürücü ithamlarını sürdürdüğünü iddia etti.

Mahkemeden zorlama hapsi

Mahkeme, Akkaya'nın tedbiri ihlal edip etmediğine dair dosyayı bilirkişiye gönderdi. Bilirkişi raporunda da Akkaya'nın söz konusu programda küçük düşürücü söz ve davranışlarda bulunduğunu, tedbir kararını bir kez ihlal ettiğini tespit etti. Talebi değerlendiren İstanbul Aile Mahkemesi, Ciğerci'yi haklı bularak, Akkaya'nın tedbir kararını 1 kez ihlal ettiği gerekçesiyle 3 gün zorlama hapsine tabi tutulmasına hükmetti.

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