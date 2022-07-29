Ahlaksızlığa karşı harekete geçiyorlar! #ARTIKDURDİYORUZ

Malatya'da hizmet veren sivil toplum kuruluşları (STK) bu akşam ortak bir çalışma yapacak. Toplumsal mesuliyet bilinciyle hareket eden herkesin desteğini alarak farkındalık oluşturmak isteyen STK'lar, hiçbir kuruluşun ismine yer vermeden, duyarlı herkesin katılımıyla gerçekleştirilecek çalışmayla ahlaksızlığa karşı seslerini duyuracak.

Çalışmanın amacı, insani değerlere savaş açan, büyüklerin, gençlerin ve çocukların zihin dünyasını bulandırıp amacı dışında kullanılan; sözde TV dizileri ile ahlâk dışı davranışların özendirildiği, sosyal medya diye gençlerin ve çocukların her türlü zararlı içerikle kontrolsüz bir şekilde karşı karşıya bırakıldığı, şiddetin ve pornografinin normalleştirerek insani değerleri yok sayan, TV, sosyal medya ve internet ile her yere ve herkese süslenmiş kötülüklerin taşındığı bu anlayışa dur demek.

Bu akşam saat 21:00'da sosyal medyada, #ARTIKDURDİYORUZ etiketiyle gündem oluşturmak isteyen STK'lar, duyarlı her vatandaşın katılımını bekliyor.