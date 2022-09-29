Ahlaksızlığa bakın! 'Diploması yok' diyorlardı, şimdi 'sarışın kızla' diyorlar!

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Halk TV'de Odatv yazarı Rafael Sadi'nin Erdoğan ile üniversiteden sınıf arkadaşı olduğunu açıklamasıyla dumura uğrayan muhalifler, yeni bir tezgah açtı.

Diploması yoktur yalanı tutmadı, yeni algı operasyonu

Rafael Sadi'nin yeni açıklamalarını yayınlayan Odatv, "Erdoğan'ın sınıf arkadaşı Rafael Sadi anlattı: Sarı saçlı, mavi gözlü bir kızla muhabbeti vardı" başlığıyla algı operasyonuna kalkıştı.

Erdoğan'ın kalabalık bir arkadaş grubu olduğunu belirten Rafael Sadi'nin "Kalabalık bir arkadaş grubu arasında benim dikkatimi çeken sarı saçlı mavi gözlü bir kız vardı. Güzeldi ama o kadar." sözlerini çarpıtarak öne çıkardı.

Bile bile yalan manşetler atmışlardı

Öte yandan Odatv, kendi yazarı Rafael Sadi'nin Erdoğan'ın sınıf arkadaşı olduğunu bilmesine rağmen şu alçak manşetleri atmıştı;